Raja Jitendra Pratap Shahi: हथुआ राज हवेली में राजा जितेंद्र प्रताप शाही की संदिग्ध मौत, शव के पास मिली बंदूक

हथुआ बाबू साहब एस्टेट की राज हवेली में रविवार को संदिग्ध स्थिति में राजा जितेंद्र प्रताप शाही का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्र किए हैं। शाही के शव को हवेली में काम करने वाले कर्मचारी ने देखकर पुलिस को सूचना दी थी।

Raja Jitendra Pratap Shahi: हथुआ राज हवेली में राजा जितेंद्र प्रताप शाही का संदिग्ध स्थिति में मिला शव

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, हथुआ (गोपालगंज)। बिहार के गोपालगंज जिले में हथुआ थाना क्षेत्र स्थित हथुआ बाबू साहब एस्टेट की राज हवेली में रविवार को संदिग्ध स्थिति में राजा जितेंद्र प्रताप शाही का शव मिला है। घटना की सूचना मिलने पर हथुआ के एसडीपीओ सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। शव के पास से एक बंदूक भी बरामद की गई है। पुलिस इसे प्रथमदृष्टया आत्महत्या मान रही है। हालांकि, हत्या की आशंका बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। घटना का कारण फिलहाल ज्ञात नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार, हथुआ बाबू साहब एस्टेट के राजा शिव प्रताप शाही के छोटे पौत्र जितेंद्र प्रताप शाही का खून से लथपथ शव हवेली की ऊपरी मंजिल वाले कमरे में मिला है। शव को देखने के बाद वहां काम कर रहे हवेली के कर्मी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद हथुआ के एसडीपीओ अनुराग कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच करते हुए कमरे को सील कर दिया। इसके साथ ही जांच के लिए सूचना एफएसएल टीम को दी गई। इसके पहले कमरे से एक 12 बोर की बंदूक भी बरामद की गई। पटना में सपरिवार रहते थे जितेंद्र प्रताप शाही जितेंद्र प्रताप शाही अधिकांश समय पटना में ही सपरिवार रहते थे। वे मंगलवार को हथुआ आए थे। पुलिस हवेली के सदस्यों व कर्मियों से एक-एक कर पूछताछ कर रही है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक घटना का कारण पता नहीं चल सका था। जितेंद्र प्रताप शाही की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। पुलिस प्रथमदृष्टया आत्महत्या मानकर मामले की जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम ने जांच कर नमूने एकत्र किए हैं। शव के पास से मिली लाइसेंसी बंदूक से ही गोली चली है। आगे की जांच के बाद बाकी की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। - स्वर्ण प्रभात, एसपी

Edited By: Yogesh Sahu