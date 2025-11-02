Language
    राजापट्टी में पवन सिंह का जलवा, बोले- 'मैं इस देश का हनुमान हूं, हिंदुस्तान मेरा राम है'

    By Niraj Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:26 PM (IST)

    गोपालगंज के बैकुंठपुर में, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के समर्थन में एक रैली की। उन्होंने मोदी और नीतीश की जोड़ी की प्रशंसा की और लोगों से विकास के लिए वोट करने का आग्रह किया। पवन सिंह ने एक लोकप्रिय गाना भी गाया, जिस पर दर्शक खूब झूमे। उन्होंने खुद को हनुमान और हिंदुस्तान को राम बताया।

    Hero Image

    पवन सिंह ने की जनसभा। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के राजापट्टी कोठी में रविवार को एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में भोजपुरी सिनेमा के पॉवर स्टार पवन सिंह ने जनसभा को संबोधित किया।

    उनके मंच पर आते ही पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। भीड़ ने जय बिहार, जय एनडीए और जय श्रीराम के जयकारों से माहौल को जोश से भर दिया।

    पवन सिंह ने अपने जोशीले अंदाज में कहा कि बिहार के विकास की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं।

    उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपही के हाथ में सब खेला बा, आपही लोगन केहु के जीरो से हीरो बनवनीं। अब तय कर लीं कि विकास चुनब कि विनाश। सभा के दौरान उन्होंने भोजपुरी गीत ‘जोड़ी मोदी आ नीतीश जी के हिट होई’ गाया, जिस पर पूरा मैदान झूम उठा।

    बारिश के बाद भी हजारों की संख्या में मौजूद भीड़ गीत के बोलों पर झूमती रही। मंच के नीचे युवा, महिलाएं और बुजुर्ग उत्साह से भरे नजर आए। जोश भरे अंदाज में पवन सिंह ने कहा कि मैं इस देश का हनुमान हूं और यह देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा देंगे कि मेरा कैसा हिंदुस्तान है।

    सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

    उनके इस संवाद पर सभा स्थल तालियों और नारों से गूंज उठा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की गति तेज हुई है।

    जनता को भाजपा-जदयू गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि कमल और तीर के निशान पर बटन दबाइए, बिहार का भविष्य एनडीए के मजबूत हाथों में सुरक्षित है। पवन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि 'मिथिलेश भईया बोलले रहनी कि हम पवनवा के बोलाइब, तब पवनवा के बोला देहनी। अब रउवा सभे के बारी बा कि कमल छाप वाला बटन दबा के मिथिलेश भईया के विजयी बनाईं।

    जनसभा में भाजपा और जदयू के कई स्थानीय नेता मंच पर मौजूद रहे। चारों ओर उत्साह का माहौल था। पवन सिंह के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए थे। सभा स्थल के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया गया, वाहनों की जांच की गई और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रही।

    कार्यक्रम शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। गौरतलब है कि आगामी छह नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है।