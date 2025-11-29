Language
    गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा में फरमाइशी गीत बजाने को लेकर विवाद, चाकू से हमलाकर 3 लोगों को किया घायल

    By Vivek Kumar Tiwari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:20 PM (IST)

    गोपालगंज के फुलवरिया में ऑर्केस्ट्रा के दौरान फरमाइशी गाने को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद एक युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें दो अन्य घायल हो गए। हमलावरों ने घर पर चढ़कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, फुलवरिया (गोपालगंज)। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बिरसा बथुआ गांव में शुक्रवार की रात आर्केस्ट्रा के दौरान उपजे विवाद में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया।

    इस घटना में बीच-बचाव करने आए दो अन्य युवक भी घायल हो गए। हमलावरों ने इस घटना को दरवाजे पर चढ़कर अंजाम दिया। तीनों घायलों को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

    बरात में शामिल युवाओं और छतु बथुआ व बिरसा बथुआ गांव के कुछ अन्य युवकों के बीच फरमाइश गीत बजाने को लेकर बहस हुई। पहले रात को यह विवाद शांत कर दिया गया था, लेकिन शनिवार सुबह करीब आधा दर्जन युवक नीरज कुमार के घर पहुंचकर गाली-गलौज करने लगे।

    विरोध करने पर चाकू से हमला किया गया। यह देख सूरज व पवन पहुंचे तो उन पर भी वार कर हमलावरों ने घायल कर दिया। हमले में नीरज कुमार, सूरज कुमार और पवन चौहान घायल हुए हैं।

    घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने फुलवरिया थाने में शिकायत की। पुलिस ने आधा दर्जन आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि यह मामला आपसी रंजिश का है। दोनों पक्षों से शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है।