गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा में फरमाइशी गीत बजाने को लेकर विवाद, चाकू से हमलाकर 3 लोगों को किया घायल

संवाद सूत्र, फुलवरिया (गोपालगंज)। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बिरसा बथुआ गांव में शुक्रवार की रात आर्केस्ट्रा के दौरान उपजे विवाद में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया।

इस घटना में बीच-बचाव करने आए दो अन्य युवक भी घायल हो गए। हमलावरों ने इस घटना को दरवाजे पर चढ़कर अंजाम दिया। तीनों घायलों को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

बरात में शामिल युवाओं और छतु बथुआ व बिरसा बथुआ गांव के कुछ अन्य युवकों के बीच फरमाइश गीत बजाने को लेकर बहस हुई। पहले रात को यह विवाद शांत कर दिया गया था, लेकिन शनिवार सुबह करीब आधा दर्जन युवक नीरज कुमार के घर पहुंचकर गाली-गलौज करने लगे।