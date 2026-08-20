बाहर से शटर बंद, अंदर भड़की आग; गोपालगंज के 'फैशन हाउस' में लाखों का सामान जलकर खाक

संवाद सूत्र, मीरगंज (गोपालगंज)। मीरगंज नगर के उत्तर मोहल्ला स्थित वार्ड 17 में गुरुवार को एमके फैशन हाउस में भीषण आग लगने से कपड़ा समेत दुकान में रखा लगभग पूरा सामान जलकर राख हो गया।

अगलगी में करीब आठ लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। दुकान से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास की दुकानों में भी आग फैलने का खतरा पैदा हो गया था।

बताया जाता है कि दुकान मालिक मुकेश कुमार गुप्ता रोजाना की तरह दुकान बंद कर हथुआ स्थित अपने घर चले गए थे। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने दुकान के शटर के नीचे से धुआं निकलते देखा। देखते ही देखते अंदर से आग की लपटें उठने लगीं। लोगों ने तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी।

शार्ट सर्किट ने किया लाखों का नुकसान सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और दुकान का ताला तोड़कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग की भयावहता को देखते हुए एक के बाद एक सात दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आसपास के दुकानदार भी आग बुझाने में सहयोग करते रहे।

आग लगने की सूचना मिलते ही मुकेश कुमार गुप्ता भी आनन-फानन में दुकान पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि एक मित्र ने फोन कर आग लगने की जानकारी दी थी। दुकान की स्थिति देखकर वह स्तब्ध रह गए। आग में कपड़ा समेत दुकान का लगभग पूरा सामान जल गया।