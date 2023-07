बदल रहे मौसम की वजह से फैल रहीं कई बीमारियां, डॉक्टर से जानिए बचाव का तरीका; अस्पताल जाने से बच जाएंगे

Seasonal Diseases बदल रहे मौसम की वजह से मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या में इजाफा होने लगा है। इन तमाम बीमारियों से बचाव के लिए साफ-सफाई तथा सही पोषण का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। खबर में सिविल सर्जन डॉ. वीरेंद्र प्रसाद और डॉ. सुनील कुमार रंजन से जानिए कि आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं ।

बदल रहे मौसम की वजह से फैल रहीं कई बीमारियां, डॉक्टर से जानिए बचाव का तरीका

