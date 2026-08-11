गोपालगंज में पत्नी व बेटे से मिलने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा युवक, पहचान के लिए उड़ाना पड़ा ड्रोन

संवाद सूत्र, कटेया (गोपालगंज)। कटेया नगर पंचायत स्थित वैष्णो मठ के पास मंगलवार की सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक युवक मोबाइल नेटवर्क कंपनी के टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर के ऊपरी हिस्से में देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने के बाद भी काफी देर तक युवक टावर पर ही रहा।

स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक कटेया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी और बेटे से मिलने की मांग कर रहा था। पत्नी और बेटे से मिलने नहीं दिए जाने से नाराज होकर वह टावर पर चढ़ गया। घटना के बाद युवक और उसके ससुराल पक्ष की पहचान की जानकारी भी सामने आने की बात कही जा रही है।