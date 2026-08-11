गोपालगंज में पत्नी व बेटे से मिलने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा युवक, पहचान के लिए उड़ाना पड़ा ड्रोन
गोपालगंज के कटेया में एक युवक पत्नी और बेटे से मिलने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना पर भीड़ जुटी और युवक की पहचान के लिए ड्रोन का भी इस ...और पढ़ें
HighLights
युवक गोपालगंज के कटेया में मोबाइल टावर पर चढ़ा।
पत्नी और बेटे से मिलने की मांग को लेकर।
पहचान के लिए ड्रोन कैमरे का उपयोग किया गया।
संवाद सूत्र, कटेया (गोपालगंज)। कटेया नगर पंचायत स्थित वैष्णो मठ के पास मंगलवार की सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक युवक मोबाइल नेटवर्क कंपनी के टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर के ऊपरी हिस्से में देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने के बाद भी काफी देर तक युवक टावर पर ही रहा।
स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक कटेया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी और बेटे से मिलने की मांग कर रहा था। पत्नी और बेटे से मिलने नहीं दिए जाने से नाराज होकर वह टावर पर चढ़ गया। घटना के बाद युवक और उसके ससुराल पक्ष की पहचान की जानकारी भी सामने आने की बात कही जा रही है।
ड्रोन से युवक की पहचान का प्रयास
युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई। कुछ युवाओं ने ड्रोन कैमरा उड़ाकर टावर पर मौजूद युवक की पहचान करने का प्रयास किया। लोग लगातार युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए प्रशासन से तत्काल पहल की मांग करते रहे।
घटना के कारण काफी देर तक मौके पर लोगों की भीड़ लगी रही। सभी की नजर टावर पर मौजूद युवक पर टिकी रही। स्थानीय स्तर पर युवक को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है।
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