    गोपालगंज में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की लोगों ने की जमकर पिटाई, फिर मंदिर में कराई शादी

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    गोपालगंज के सिधवलिया थाना क्षेत्र में एक प्रेमी को प्रेमिका से मिलने पर पीटा गया और मंदिर में शादी कराई गई। सिवान जिले के धर्मेंद्र कुमार, काजल कुमारी ...और पढ़ें

    लोगों ने कराई शादी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। सिधवलिया थाना क्षेत्र के शेर गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने आए एक युवक को पकड़ कर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद प्रेमी व प्रेमिका दोनों को लोग शादी कराने के लिए कोर्ट परिसर में लेकर पहुंच गए।

    लेकिन कागजी प्रकिया के कारण शादी में परेशानी होते देखकर लोगों ने प्रेमी व प्रेमिका को शहर के मौनिया चौक स्थित हनुमान मंदिर में शनिवार को शादी करा दिया।

    इस दौरान प्रेमी ने शादी करने से इनकार करने का प्रयास किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि, बाद में प्रेमी ने प्रेमिका के मांग में सिंदूर डालकर शादी की रस्म को पूरा कर दिया। इस दौरान लोगों की मौके पर भीड़ भी उमड़ी रही।

    जानकारी के अनुसार, सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के सिकटिया गांव निवासी धमेंद्र कुमार का सिधवलिया थाना क्षेत्र के शेर गांव निवासी काजल कुमारी से प्रेम चल रहा था। इस दौरान काजल कुमारी को फोन कर उसके प्रेमी ने मिलने की बात कहते हुए उसके गांव में पहुंच गया।

    इस दौरान प्रेमिका ने अपने परिवार के सदस्यों को पूरी बात बताई। जिसके बाद काजल कुमारी के घर के सदस्य धमेंद्र कुमार को पकड़ लिया, साथ ही शादी करने का दबाव बनाने लगे। इस दौरान प्रेमी ने शादी करने से इनकार करने लगा। जिसके बाद स्वजन ने उसकी पिटाई कर दी।

    फिर कोर्ट परिसर में शादी कराने के लिए प्रेमी व प्रेमिका को लेकर पहुंच गए। यहां कागजी प्रकिया में समय लगते देखकर प्रेमिका काजल के घर के लोगों ने दोनों को कोर्ट परिसर से बाहर निकाल कर मौनिया चौक स्थित हनुमान मंदिर के पास लेकर पहुंचे। यहां प्रेमी शादी करने से इनकार करने लगा।

    उसके बाद यहां भी उसकी पिटाई कर दी गई। जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने दोनों की शादी हनुमान मंदिर में करा डाली। शादी होने के बाद दोनों प्रेमी-प्रेमिका वहां से सिवान के लिए रवाना हो गए।