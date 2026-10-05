प्यार, धोखा और मर्डर: गोपालगंज में गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाने निकला सुनील, दो दिन बाद गंडक में मिली लाश

संवाद सूत्र, उचकागांव (गोपालगंज)। गोपालगंज के उचकागांव में सनसनीखेज मामला: 31 वर्षीय सुनील कुमार शर्मा छह सितंबर की शाम दोस्त के साथ घर से निकला था। बताया गया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसका जन्मदिन मनाने जा रहा है।

देर शाम दोस्त विजय कुमार सिंह घर लौट आया, लेकिन सुनील वापस नहीं पहुंचा। अगले दिन भाई ने विजय से पूछताछ की तो उसने बताया कि सुनील गर्लफ्रेंड रंजीता कुमारी के साथ गया है। कई दिन तक नहीं लौटा सुनील, दर्ज हुई अपहरण की प्राथमिकी सुनील के लगातार घर नहीं लौटने पर परिवार की चिंता बढ़ गई। बड़े भाई सुधीर शर्मा ने उचकागांव थाने में आवेदन देकर दोस्त विजय कुमार सिंह और रंजीता कुमारी के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की।

मामले में उस वक्त नया मोड़ आया, जब सुनील के घर से निकलने के दो दिन बाद सिधवलिया थाना क्षेत्र के सलेमपुर घाट के पास गंडक नदी से एक शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसकी पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू की।

गंडक नदी से शव मिलने के बाद बदली जांच की दिशा पोस्टमार्टम के बाद शव की पहचान सुनील कुमार शर्मा के रूप में होने का पुलिस ने दावा किया। इसके बाद पुलिस ने अपहरण के मामले को हत्या की धारा में बदलकर जांच शुरू कर दी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी कि सुनील की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई।

जांच के दौरान पुलिस की नजर सुनील की गर्लफ्रेंड रंजीता कुमारी पर गई। पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद मामले में दो और युवकों के नाम सामने आए। प्रेमिका की निशानदेही पर दो युवक गिरफ्तार पुलिस के अनुसार रंजीता की निशानदेही पर सिधवलिया थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी संदीप कुमार और रविश कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया गया। इस तरह पुलिस ने मामले में रंजीता समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया।

पूछताछ के बाद शनिवार को तीनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अब मामले में हत्या से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। शव पर कपड़े को लेकर परिवार ने उठाए सवाल मामले में एक और पेच सामने आया है। सुनील के स्वजन ने बरामद शव को लेने से इन्कार कर दिया। परिवार का कहना है कि शव पर जो कपड़े मिले, वे सुनील के नहीं हैं। इस वजह से स्वजन की ओर से शव की पहचान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

परिवार के अनुसार सुनील का मोबाइल भी अब तक नहीं मिला है। ऐसे में मोबाइल और अन्य साक्ष्य पुलिस जांच में अहम हो सकते हैं। पुलिस स्वजन को समझाने-बुझाने में जुटी है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच जारी है।

जन्मदिन मनाने निकला युवक, फिर गंडक तक कैसे पहुंचा? छह सितंबर की शाम घर से निकलने के बाद सुनील के साथ आखिर क्या हुआ, यह सवाल अब भी जांच का अहम हिस्सा है। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले की कड़ियां जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है।