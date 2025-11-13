Language
    Kuchaikote vidhan sabha Chunav Result: JDU के पप्पू पांडेय और कांग्रेस के हरि नारायण के बीच मुकाबला, कौन मारेगा बाजी?

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:54 PM (IST)

    कुचायकोट विधानसभा चुनाव में जेडीयू के पप्पू पांडेय और कांग्रेस के हरि नारायण के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों नेता अपनी जीत के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मतदाताओं का रुझान निर्णायक होगा, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार विकास और वादों के साथ जनता का समर्थन पाने की कोशिश में लगे हैं।

    जदयू के पप्पू पांडेय और कांग्रेस के हरि नारायण सिंह 

    डिजिटल डेस्क, गोपालगंज। Bihar vidhan sabha chunav Result: कुचायकोट विधानसभा सीट गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से एक है। कुचायकोट विधानसभा सीट पर जेडीयू ने अपने पांच बार के विधायक पप्पू पांडेय को एक बार फिर मैदान में उतारा है।

    उधर, महागठबंधन ने कांग्रेस के हरि नारायण सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पप्पू पांडेय ने 2020 में 20,000 से अधिक वोटों से शानदार जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के काली प्रसाद पांडेय को हराया था। काली प्रसाद को कुल 53,729 मत मिले थे। 2020 विधानसभा चुनाव के मुताबिक, कुचायकोट विधानसभा के कुल मतदाता 323263 हैं। Kuchaikote vidhan sabha Election Result 2025 जल्द ही आने वाला है।