Kuchaikote vidhan sabha Chunav Result: JDU के पप्पू पांडेय और कांग्रेस के हरि नारायण के बीच मुकाबला, कौन मारेगा बाजी?

डिजिटल डेस्क, गोपालगंज। Bihar vidhan sabha chunav Result: कुचायकोट विधानसभा सीट गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से एक है। कुचायकोट विधानसभा सीट पर जेडीयू ने अपने पांच बार के विधायक पप्पू पांडेय को एक बार फिर मैदान में उतारा है।

उधर, महागठबंधन ने कांग्रेस के हरि नारायण सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पप्पू पांडेय ने 2020 में 20,000 से अधिक वोटों से शानदार जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के काली प्रसाद पांडेय को हराया था। काली प्रसाद को कुल 53,729 मत मिले थे। 2020 विधानसभा चुनाव के मुताबिक, कुचायकोट विधानसभा के कुल मतदाता 323263 हैं। Kuchaikote vidhan sabha Election Result 2025 जल्द ही आने वाला है।