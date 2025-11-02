Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश व पड़ोसी जिलों की सीमाओं पर कड़ी चौकसी, 57 चेकपोस्ट तैनात

    By Mithilesh Tiwari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही गोपालगंज जिले में उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। 57 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों के 260 मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। गंडक नदी में नाव से पेट्रोलिंग की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तर प्रदेश व पड़ोसी जिलों की सीमाओं पर कड़ी चौकसी

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ ही उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों के साथ ही दूसरे जिलों की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तमाम चेक पोस्ट पर पुलिस टीम व तैनात दंडाधिकारी लगातार निगरानी रख रहे हैं, ताकि यूपी के रास्ते संदिग्ध लोगों के प्रवेश को रोका जा सके। इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्र के 57 स्थानों पर चेक प्वाइंट बनाया गया है। चेक बैरियर के माध्यम से नकदी, मादक पदार्थ तथा अन्य सामानों के प्रवेश पर नजर रखी जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे जिले में 2373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में से 260 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर व देवरिया जिले की सीमा पर स्थित 82 मतदान केंद्र भी शामिल हैं। 

    जिले के संवेदनशील व क्रिटिकल मतदान केंद्रों में सीमावर्ती इलाके के मतदान केंद्रों को भी शामिल किया गया है। आंकड़ों के अनुसार जिले के कुल मतदान केंद्रों में 47 प्रतिशत मतदान केंद्रों को क्रिटिकल तथा संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। 

    चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में स्टैटिक सर्विलांस टीम के सदस्य सीमावर्ती इलाके में लगातार निगरानी रख रहे हैं। इस बीच हर आने-जाने वाले संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है।

    संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रखी जाएगी विशेष निगरानी

    जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संवेदनशील व क्रिटिकल मतदान केंद्रों को चिह्नित किया गया है। इन मतदान केंद्रों की संख्या जिले के कुल मतदान केंद्रों में आधी से अधिक है। ऐसे में संवेदनशील व क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। 

    ज्ञातव्य है कि जिले के बैकुंठपुर विस क्षेत्र में 127 क्रिटिकल और 47 भेद्य, बरौली में 120 क्रिटिकल और 29 भेद्य, गोपालगंज में क्रिटिकल 82 और 58 भेद्य, कुचायकोट में 101 क्रिटिकल और 42 भेद्य, भोरे में 122 क्रिटिकल और 75 भेद्य एवं हथुआ में 198 क्रिटिकल और 112 भेद्य मतदान केंद्र चिह्नित हैं।

    सात जिलों से सटी है गोपालगंज की सीमा

    गोपालगंज जिले की सीमा बिहार व उत्तर प्रदेश के सात जिलों से सटी हुई है। इनमें उत्तर प्रदेश के दो जिले देवरिया व कुशीनगर के अलावा बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण तथा सिवान जिले शामिल हैं। 

    इन मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही मतदान के दिन सीमावर्ती इलाके को सील किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर इन इलाकों में मतदान के 48 घंटे पूर्व से ही सघन पेट्रोलिंग व सतत निगरानी के निर्देश सभी संबंधित थानाध्यक्षों को दिया गया है।

    देवरिया जिले की सीमा पर स्थित है 40 मतदान केंद्र

    जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की सीमा व जिले के भोरे, विजयीपुर तथा कटेया प्रखंड की कुल 40 बूथ बनाए गए हैं। इसी प्रकार कुशीनगर की सीमा पर पंचदेवरी तथा कुचायकोट प्रखंड के कुल 42 मतदान केंद्र हैं। जहां पर्याप्त सुरक्षा के लिए सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से दो दौर की बैठक आयोजित की जा चुकी है।

    नाव से होगी गंडक के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग

    गंडक नदी के सीमावर्ती इलाकों में मौजूद मतदान केंद्रों पर सघन पेट्रोलिंग को रूट चार्ट तैयार किया गया है। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार गंडक नदी से सटे पूर्वी व पश्चिमी चंपारण के अलावा छपरा जिले हैं। इन इलाकों में नाव से पेट्रोलिंग के अलावा मतदान के दिन घुड़सवार बल की भी तैनाती की जाएगी। ताकि इन इलाकों में मतदान के दौरान शांति कायम रह सके।