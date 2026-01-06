जागरण संवाददाता, गोपालगंज। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के जनवरी 2026 प्रवेश सत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कार्यक्रम शुल्क में 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सुविधा नवीन प्रवेश और पुनः पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगी।

कमला राय महाविद्यालय स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रो. डॉ. अमित कुमार ने बताया कि यह सहायता बीए, बीकॉम और बीएससी पाठ्यक्रमों में नामांकन लेने वाले एससी/एसटी विद्यार्थियों को मिलेगी। हालांकि, निर्धारित पंजीकरण शुल्क और विश्वविद्यालय विकास शुल्क का भुगतान अनिवार्य रहेगा।