    IGNOU जनवरी 2026 Session: एससी/एसटी छात्रों को मिलेगी 50% तक शुल्क सहायता, चेक करें डिटेल

    By Sandeep Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:23 PM (IST)

    News Article Hero Image

    जनवरी 2026 सत्र में इग्नू के एससी/एसटी विद्यार्थियों को मिलेगी 50 प्रतिशत तक शुल्क सहायता

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के जनवरी 2026 प्रवेश सत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कार्यक्रम शुल्क में 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सुविधा नवीन प्रवेश और पुनः पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगी।

    कमला राय महाविद्यालय स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रो. डॉ. अमित कुमार ने बताया कि यह सहायता बीए, बीकॉम और बीएससी पाठ्यक्रमों में नामांकन लेने वाले एससी/एसटी विद्यार्थियों को मिलेगी। हालांकि, निर्धारित पंजीकरण शुल्क और विश्वविद्यालय विकास शुल्क का भुगतान अनिवार्य रहेगा।

    योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.25 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आय एवं जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करना होगा।

    डॉ. अमित कुमार ने बताया कि यह सुविधा उन विद्यार्थियों को ही मिलेगी, जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले रहे हों। पूर्व सत्रों के लाभार्थी विद्यार्थी भी पुनः पंजीकरण के दौरान इस सहायता के पात्र होंगे।

