IGNOU में एडमिशन का एक और मौका, 30 सितंबर तक करें अप्लाई; चेक करें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026 सत्र में नए नामांकन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब इच्छुक विद्यार्थी 30 सितंबर तक ऑनलाइन नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई थी।

तिथि बढ़ाए जाने से विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को आवेदन का अतिरिक्त मौका मिला है। नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को इग्नू के समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

पहले इग्नू के समर्थ एडमिशन पोर्टल पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। पंजीकरण के बाद यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन कर व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी। इसके बाद पसंदीदा पाठ्यक्रम, क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र का चयन करना होगा।