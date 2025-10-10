20 साल पहले मिली थी हथुआ-भटनी रेल परियोजना को मंजूरी, राशि की कमी से 40% ही पूरा हुआ काम
पूर्वोत्तर रेलवे की हथुआ-भटनी रेल परियोजना धन की कमी के कारण अधर में लटकी है, केवल 40% काम ही पूरा हो पाया है। 2005-06 में स्वीकृत इस परियोजना का उद्देश्य हथुआ को भटनी से जोड़ना था। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए काम में तेजी आई, लेकिन बाद में धन की कमी से भूमि अधिग्रहण रुक गया। परियोजना के फंसे रहने से लोगों की उम्मीदें टूटने लगी हैं।
मिथिलेश तिवारी, गोपालगंज। पूर्वोत्तर रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक हथुआ-भटनी नए रेल खंड के निर्माण की योजना फंसी नजर आ रही है। विभागीय स्तर पर हरी झंडी मिलने के बाद भी यह परियोजना बीच राह में ही हांफ रही है। आलम यह कि लंबी अवधि बीतने के बाद भी इस खंड पर 40 प्रतिशत ही काम पूर्ण हो पाया है।
पूर्वोत्तर रेलवे ने वर्ष 2005-06 में 79.4 किलोमीटर लंबी हथुआ-भटनी रेल लाइन को स्वीकृति दी थी। इस नई परियोजना से हथुआ को उत्तरप्रदेश के भटनी को रेललाइन से जोड़ने की योजना के तहत जमीन अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ किया गया।
कुछ समय के बाद राशि का अभाव परियोजना पर भारी पड़ने लगा। वैसे नई रेलखंड की घोषणा के बाद जमीन का अधिग्रहण तथा नई रेललाइन को बिछाने का कार्य शुरुआती समय में तेजी से किया गया। इसी रेलखंड पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद का गांव फुलवरिया तथा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का मायका सेलार कला भी है।
26 गांवों की जमीन का अधिग्रहण
प्रथम फेज में इस खंड पर 26 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। लालू प्रसाद के रेलमंत्री रहते हुए इस परियोजना पर काफी तेजी दिखी और जल्द ही 26 गांवों की जमीन का अधिग्रहण करने के बाद रेललाइन बिछाने का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया। खुद लालू प्रसाद ने ही फुलवरिया से हथुआ तक रेल गाड़ियों के परिचालन को झंडी दिखाई थी।
फुलवरिया से रेल गाड़ियों का परिचालन शुरू होने के बाद बथुआ से लेकर भटनी के बीच जिले की सीमा में स्थित 57 गांवों की जमीन का अधिग्रहण प्रारंभ किया गया, लेकिन इस परियोजना में राशि के अभाव के कारण संकट की स्थिति पैदा होने लगी है।
दूसरे फेज में इस खंड के कुल 57 में से 18 गांवों की जमीन के अधिग्रहण का कार्य ही पूर्ण किया जा सका। तब इस खंड पर बथुआ से आगे पंचदेवरी तक रेल का परिचालन प्रारंभ किया गया, लेकिन इसके आगे इस खंड के शेष बचे 39 गांवों की जमीन का अधिग्रहण करने का कार्य राशि के अभाव में फंस गया। विभागीय आंकड़ों की मानें तो इन गांवों की भूमि अधिग्रहण के लिए 1.81 अरब रुपये की आवश्यकता है।
पंचदेवरी तक हो रहा ट्रेन का परिचालन
रेलवे के लिए भू-अर्जन विभाग के स्तर पर दूसरे फेज में अर्जित की गई 18 गांवों की जमीन पर निर्माण का कार्य वर्ष 2018 में पूर्ण कर लिया गया। ऐसे में पंचदेवरी तक दो वर्ष पूर्व ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया, लेकिन पंचदेवरी के समीप भठवां गांव के आगे नई रेल लाइन के निर्माण का कार्य लंबे समय से फंसा हुआ है।
नई परियोजना से आम लोगों को थीं उम्मीदें
करीब 18 साल पूर्व जब नई रेल परियोजना की घोषणा हुई तब लोगों को इस खंड से काफी उम्मीदें थीं। आमलोगों को भटनी तक जाने के लिए नया रूट मिलने से पड़ोसी जिले सिवान तक जाने के झंझट से मुक्ति मिलनी तय थी, लेकिन लंबे समय से इस परियोजना के फंसे रहने से लोगों की उम्मीदें टूटने लगी हैं।
