Gopalganj: जितेंद्र प्रताप शाही के शव के पास से सुसाइड नोट बरामद, छोटका बबुआ के आरोपों से खुलेंगे कई राज

संवाद सहयोगी, हथुआ (गोपालगंज): गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के हथुआ इस्टेट के वारिस जितेंद्र प्रताप शाही उर्फ छोटका बबुआ के शव के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। सुसाइड नोट में कई ऐसी बातें लिखी गई हैं, जो राजघराने के पट्टीदारों की चिंता बढ़ाने वाली हैं। इसमें पट्टीदारों पर छोटका बबुआ ने आरोप लगाया है कि उनसे सादे पन्ने पर हस्ताक्षर बनवाए गए हैं। इसका उपयोग उनके पट्टीदार फर्जी एवं गलत कार्य में कर सकते हैं। हथुआ एसडीपीओ ने बताया कि जितेंद्र प्रताप शाही को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था। पुलिस मृतक के बड़े भाई के बेटों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ पुलिस मृतक के बड़े भाई कैलाश शाही उर्फ विरेंद्र प्रताप शाही के पुत्र धीरेंद्र प्रताप शाही उर्फ बंटू बाबू तथा जीवेंद्र प्रताप शाही उर्फ छोटे शाही को हिरासत में लेकर थाना परिसर में पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि जितेंद्र प्रताप शाही व उनके पट्टीदारों के बीच 2020 में हथुआ थाने में संपत्ति विवाद को लेकर मामला भी दर्ज किया गया था। पुलिस परिवारिक विवाद के कारणों का पता करने के लिए कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। उधर, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद सोमवार को शव स्वजन को सौंप दिया। रविवार की दोपहर बाबू साहब इस्टेट की हवेली के ऊपरी तल्ला पर बने कमरे में जितेंद्र प्रताप शाही का खून से लथपथ शव बरामद हुआ था। घटना के कई घंटे बाद जब पुलिस को सूचना मिली तब हथुआ थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह तथा एसडीपीओ अनुराग कुमार घटनास्थल पर पहुंचे तथा जांच प्रारंभ की थी। हाई प्रोफाइल मामले को लेकर एसपी स्वर्ण प्रभात ने फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट एवं एफएसएल की टीम बुलाई थी। सोमवार को टीम घटनास्थल पर पहुंची, तो यह सुसाइड नोट मिला।

