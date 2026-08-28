गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा जुलूस में युवक की गोली मारकर हत्या, सिर में लगी गोली; आखिर क्या हुआ था?

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के पुरानी चौक के समीप शुक्रवार की तड़के महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

सिर में गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान शहर के पुरानी चौक निवासी शिव जी प्रसाद के पुत्र विकास कुमार के रूप में हुई है।

घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सिर में गोली लगने से गई जान

घटना की सूचना मिलते ही सदर अस्पताल परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और पूरा परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया।

बताया जा रहा है कि महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद युवक को गोली मार दी गई। गोली युवक के सिर में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई।

हालांकि, घटना के पीछे का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची।