गोपालगंज में दूसरी शादी की खबर ने मचाया बवाल, पहली पत्नी से झगड़े के बाद मौत; छत पर मिला शव, ससुरालवाले फरार

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। कुचायकोट थाना क्षेत्र के मनियारा फार्म गांव में दूसरी शादी के विरोध को लेकर एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान नेपाल के निचटा निवासी दीपा देवी (30) के रूप में हुई है। मायकेवालों ने पति और ससुरालवालों पर मारपीट और गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

एक महीने पहले की थी दूसरी शादी मायकेवालों के अनुसार दीपा की शादी बहारन माली से हुई थी और दोनों की सात महीने की बेटी भी है। आरोप है कि पति ने करीब एक महीने पहले तीन बच्चों की मां से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था।

रात में विवाद के बाद बिगड़ी स्थिति बताया गया कि मंगलवार रात भी दूसरी शादी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। मायकेवालों का आरोप है कि इसी दौरान दीपा के साथ मारपीट की गई और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद ससुराल के लोग घर से फरार हो गए।

छत पर छिपाकर रखा गया था शव परिजनों को घटना की जानकारी मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे। घर में ससुरालवालों के नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। जांच के दौरान पुलिस को महिला का शव घर की छत पर मिला, जिसके बाद उसे नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया।