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    गोपालगंज में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत; स्‍वजन ने डॉक्‍टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, हंगामा

    By Rajat Kumar Edited By: vyas Chandra
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:54 PM (IST)

    गोपालगंज के एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। ...और पढ़ें

    अस्‍पताल में हंगामा करते मृतका के स्‍वजन। जागरण

    अस्‍पताल में हंगामा करते मृतका के स्‍वजन। जागरण

    HighLights

    1. प्रसव के बाद निजी अस्पताल में महिला की मौत हुई।

    2. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया।

    3. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की।

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के चिराई घर के समीप स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला मरीज की मौत के बाद बुधवार को स्वजन ने जमकर हंगामा किया।

    मृतका की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के लडोली गांव निवासी राजकुमार प्रसाद की पत्नी अनु कुमारी के रूप में हुई है। हंगामे के कारण अफरातफरी मची रही। 

    घटना के बाद आक्रोशित स्वजन ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। 

    तीन दि‍न पहले हुआ था ऑपरेशन 

    स्वजन के अनुसार, अनु कुमारी को प्रसव के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां कहा गया क‍ि ऑपरेशन करना होगा। तीन दिन पहले चिकित्सकों ने उसका ऑपरेशन किया था। 

    ऑपरेशन के बाद बालक का जन्‍म हुआ, लेकि‍न अनु की हालत बिगड़ती चली गई। लेकि‍न डॉक्‍टरों ने उसपर व‍िशेष ध्‍यान नहीं द‍िया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 

    लापरवाही के कारण गई मह‍िला की जान 

    महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। स्वजन ने अस्पताल के चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया।

    उनका कहना है कि समय रहते उचित उपचार नहीं मिलने के कारण महिला की जान चली गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने स्वजन से घटना के संबंध में पूछताछ की।

    घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। स्‍वजन की च‍ित्‍कार से माहौल गमगीन हो गया। पर‍िवार ने आरोप लगाया क‍ि डॉक्‍टर की अनदेखी के कारण उनके बीच अनु नहीं रही। 