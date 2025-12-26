Language
    Gopalganj News: दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता, हत्या के आरोप में पति और भाभी गिरफ्तार

    By Manoj Kumar Rai Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    संवाद सूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज)। दहेज के लिए एक विवाहिता की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति और उसकी भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपितों को पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

    यह मामला विशंभरपुर थाना क्षेत्र के विनोद मटिहनिया गांव का है, जहां गुरुवार की सुबह सड़क किनारे एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क किनारे पड़े शव को बरामद किया।

    शव की पहचान गांव निवासी अमित चौबे की 28 वर्षीय पत्नी अंशु देवी के रूप में हुई। पुलिस जांच में मृतका के चेहरे, सिर और गले पर गंभीर चोट के निशान पाए गए, जिससे प्रथम दृष्टया हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और अंतिम संस्कार के लिए स्वजनों को सौंप दिया।

    इस मामले में मृतका के पिता कुचायकोट थाना क्षेत्र के भठवां रूप गांव निवासी कौशल किशोर तिवारी ने विशंभरपुर थाने में लिखित आवेदन देकर दामाद अमित चौबे और उसकी भाभी प्रतिमा देवी को नामजद अभियुक्त बनाया।

    उन्होंने आरोप लगाया कि दो वर्ष पूर्व पुत्री की शादी अमित चौबे से की थी, लेकिन शादी के बाद से ही वह घर बनवाने के लिए पांच लाख रुपये दहेज की मांग करने लगा। मांग पूरी नहीं होने पर अंशु देवी के साथ लगातार मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी।

    पिता ने बताया कि कुछ दिन पहले अमित चौबे पत्नी के साथ गांव में ही करीब 200 मीटर दूर एक अर्धनिर्मित करकट के कमरे में रहने लगा था। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति और भाभी ने मिलकर पहले बेरहमी से मारपीट की और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मामले को दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को घर से दूर सड़क किनारे फेंक दिया गया।

    हत्या करने के बाद गांव में घूमकर पति ने दी गायब होने की जानकारी

    कुछ दिन पहले अमित चौबे पत्नी के साथ गांव में ही करीब 200 मीटर दूर एक अर्धनिर्मित करकट के कमरे में रह रहा था। गुरुवार की सुबह आरोपित पति गांव में घूम-घूमकर लोगों से यह कहता रहा कि उसकी पत्नी रात से लापता है। इसी दौरान ग्रामीणों को सड़क किनारे शव दिखा, जिसके बाद सच्चाई सामने आई।

    इधर, पुलिस ने प्राथमिकी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मृतका के पति अमित चौबे और उसकी भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।