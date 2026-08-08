रील, रिश्ते और अचानक गायब हुई पत्नी... बच्चे को लेकर निकली तो पीछे छूट गया पति, अब बिहार पुलिस खोलेगी 'राज'

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। गोपालगंज के भितभेरवा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी के अचानक बच्चे के साथ घर से चले जाने की शिकायत नगर थाने में दी है।

पति का आरोप है कि पत्नी के सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। काफी तलाश के बाद भी पत्नी और बच्चे का पता नहीं चला तो पति ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब सवाल सिर्फ पत्नी के अचानक घर छोड़ने का नहीं, बल्कि इसके पीछे की पूरी कहानी का है।

आठ साल की शादी, फिर बदली कहानी बताया गया कि भितभेरवा निवासी उपेंद्र कुमार की शादी करीब आठ वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच संबंध सामान्य बताए गए और इस दौरान उनका एक बेटा भी हुआ।

पति काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। इसी दौरान पत्नी के सोशल मीडिया पर रील बनाने की बात सामने आई। पति की शिकायत के मुताबिक, इसी को लेकर परिवार में धीरे-धीरे विवाद बढ़ने लगा। समय के साथ यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच करीब एक साल से तनाव चल रहा था। सोशल मीडिया से जुड़ा एक युवक भी कहानी में आया पति की शिकायत में सोशल मीडिया के जरिए पत्नी की एक युवक से बातचीत और नजदीकी का भी जिक्र किया गया है। पति का आरोप है कि इसी वजह से दोनों के बीच विवाद और बढ़ गया था।

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हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार में चल रहे विवाद के बीच अचानक पत्नी बच्चे को लेकर घर से चली गई। पति ने पहले अपने स्तर से पत्नी और बच्चे की तलाश की। लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो मामला पुलिस के पास पहुंचा। घर से निकली पत्नी, पीछे रह गया सवाल पति के मुताबिक, पत्नी के अचानक चले जाने के बाद उसने रिश्तेदारों और संभावित जगहों पर भी तलाश की। काफी कोशिशों के बावजूद पत्नी और बच्चे का पता नहीं चल सका। इसके बाद शुक्रवार को नगर थाने में लिखित आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई। आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने मामले को जांच के दायरे में लिया है। अब पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और महिला के अचानक घर छोड़ने के कारणों की पड़ताल कर रही है। महिला और बच्चे का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और साफ हो सकेगी। रील से शुरू हुआ विवाद या कहानी में कुछ और? इस पूरे मामले ने गांव से लेकर सोशल मीडिया तक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या रील बनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद ही घर छोड़ने की वजह बना?