Gopalganj News: दियारा विकास योजना से जुड़े 76 गांव, 350 हेक्टेयर में होगी सब्जी की खेती
गोपालगंज में दियारा विकास योजना के तहत गंडक नदी के किनारे 76 गांवों में सब्जी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 32 पंचायतों में 350 हेक्टेयर में भिंडी, लौकी, करेला जैसी सब्जियों की खेती होगी। किसानों को उन्नत बीज और खाद पर अनुदान मिलेगा, साथ ही सिंचाई के लिए बोरिंग और पंपसेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को सब्जी की खेती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। हर साल बाढ़ से तबाह होने वाले गंडक नदी के दियारा इलाके में सब्जी की खेती को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जाएगा। दियारा विकास योजना के तहत इस इलाके के 76 गांवों में सब्जी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
योजना के तहत लतर वाली सब्जियों के अलावा किसान भिंडी, लौकी व करेला की खेती होगी। दियारा की कुल 32 पंचायतों में इस साल 350 हेक्टेयर में सब्जी की खेती हाेगी।
गंडक नदी के दियारा के इलाके में बसे ग्रामीणों के जीविका का साधन पशुपालन और गन्ना की खेती ही रहा है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर पशुपालन के साथ ही व्यापक पैमाने पर गन्ना की खेती दशकों से होती रही है।
हाल के कुछ वर्षों में हर साल गंडक के कटाव और बाढ़ की समस्या को देखते हुए दियारा इलाके में दियारा विकास योजना के तहत सब्जी की खेती प्रारंभ की गई है। इसके तहत दियारा के गांवों के साथ ही भूमि चयन का कार्य पूर्ण करने के बाद चयनित किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।
इसके तहत दियारा में गत वर्ष 262 हेक्टेयर में सब्जी की खेती की गई। इस साल कृषि विभाग ने लक्ष्य को बढ़ा लिया है। कृषि विभाग की ओर से चिन्हित किए गए किसानों को सब्जी की खेती के लिए उन्नत सब्जी के बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके अलावा खाद पर भी अनुदान दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ताकि सब्जी की खेती के बाद किसान अपने परिवार को खुशहाल बना सकें।
लतर वाली सब्जियों पर विभाग का जोर
कृषि विभाग दियारा इलाके में परवल के साथ ही लतर वाली सब्जियों की खेती कराने पर जोर दे रहा है। विभाग की मानें तो लतर वाली सब्जी की खेती इस इलाके की मिट्टी की लिहाज से अधिक उपयोगी है। इसकी खेती से किसानों को अधिक मुनाफा होने की संभावना विभाग ने व्यक्त किया है।
सिंचाई के लिए बोरिंग पर मिलेगा अनुदान
सब्जी की खेती करने वाले किसानों को खेतों की सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए अनुदान पर बोरिंग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अलावा इसके दियारा के किसानों को अनुदान पर पंपसेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे सब्जी की खेती बेहतर तरीके से कर सकें। सब्जी के बेहतर उत्पादन तथा सब्जी की समय-समय पर की जाने वाली सिचाई के लिए किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।
कहां कितने हेक्टेयर में होगी सब्जी की खेती?
|प्रखंड
|पंचायत
|रकबा (हेक्टेयर में)
|बैकुंठपुर
|08
|73
|सिधवलिया
|02
|30
|बरौली
|07
|62
|मांझा
|04
|38
|गोपालगंज
|06
|70
|कुचायकोट
|05
|45
|कुल
|32
|350
