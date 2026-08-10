गोपालगंज: भाई के अंतिम संस्कार में जा रहे ससुर-बहू को ट्रक ने कुचला, 3 घंटे तक जाम रहा एनएच-27

संवाद सूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज)। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव के समीप शुक्रवार की सुबह एनएच-27 पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने मोपेड सवार ससुर-बहू को कुचल दिया।

हादसे में विशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया खास गांव निवासी दीनानाथ ठाकुर (65) और उनकी बहू सोनामती ठाकुर (38) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों के शव क्षत-विक्षत हो गए।

बताया जाता है कि सोनामती के भाई का निधन हो गया था। इसकी सूचना मिलने के बाद वह अपने ससुर दीनानाथ ठाकुर के साथ मोपेड से उचकागांव थाना क्षेत्र के दहीभाता गांव स्थित मायके जा रही थीं। उन्हें भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होना था।

अभी वह सिरसिया गांव के समीप पहुंची ही थी कि पीछे से आए ट्रक ने मोपेड को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। हादसे से आक्रोशित स्वजन व ग्रामीणों ने एनएच-27 जाम कर दिया। वे मुआवजा देने के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे।