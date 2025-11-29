अवैध टैक्सी-ऑटो स्टैंड ने शहर को बनाया 'जाम का नासूर', प्रशासन की अनदेखी से राहगीर परेशान

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिला मुख्यालय में जाम की समस्या नासूर बन गई है। शहर के सभी चौक-चौराहे टैक्सी व आटो स्टैंड में तब्दील हो गए हैं। हद तो यह कि यातायात पुलिस की इस ओर नजर नहीं है। अवैध टैक्सी व ऑटो स्टैंड के कारण शहर के सभी चौक-चौराहों पर जाम की समस्या सुबह नौ बजे से देर शाम तक दिखती है। इस कारण जिला मुख्यालय में हर तरफ पहिये की रफ्तार थम रही है। अवैध स्टैंडों पर लगाम नहीं वैसे तो जिला मुख्यालय में घोषित रूप से तीन टैक्सी स्टैंड हैं। इसके बावजूद यहां हरेक चौराहा इन दिनों स्टैंड बना हुआ है। चाहे नगर के जादोपुर चौक हो या बंजारी चौक, डाकघर चौक हो या मिल रोड। शहर के हरेक प्रमुख मार्ग इन दिनों टैक्सी स्टैंड में तब्दील हो गए हैं।

प्रशासनिक स्तर पर बार-बार इन अवैध टैक्सी स्टैंडों को हटाने के दिशा में निर्णय लिए गए हैं। इसके बावजूद इन अवैध स्टैंडों पर लगाम नहीं लग सका है। ऐसे में हर दिन सड़क जाम की समस्याओं से आम लोग जूझने को विवश होते हैं।

मुख्य बस पड़ाव के बाहर भी खड़े हाेते हैं वाहन शहर के मुख्य बस पड़ाव से लेकर अन्य घोषित बस व टैक्सी स्टैंडों में वाहन स्टैंड के बाहर ही खड़े होते हैं। राजेन्द्र बस पड़ाव इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। स्टैंड में काफी जमीन होने के बाद भी यहां वाहन सड़क से ही खुलते हैं।

इसी प्रकार मुजफ्फरपुर जाने वाले गाड़ी भी बस स्टैंड से नहीं खुलकर आंबेडकर चौक से खुलती हैं। बंजारी मोड़ स्थित टैक्सी स्टैंड प्रशासन की आंखों की किरकिरी बनने के बाद भी पूर्व की तरह बेरोकटोक चल रहा है। इसी प्रकार डाकघर चौक को तो आटो चालकों ने पूरी तरह से अघोषित टैक्सी स्टैंड ही बना दिया है। जादोपुर चौक तथा हजियापुर चौक के अलावा मिल रोड व अरार पथ में भी सड़क पर स्टैंड के वाहनों के खड़े होने से समस्याएं घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं।

पुलिस वालों की मर्जी से स्टैंड का संचालन भले ही इस बात से पुलिस कर्मी इंकार करते रहे हों, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच्चाई है कि सड़कों पर वाहनों के खड़े होने तथा विभिन्न स्थानों से अवैध स्टैंडों के संचालन में पुलिस कर्मी शामिल हैं।

नगर के डाकघर चौक स्थित अवैध आटो स्टैंड पर हर समय पुलिस की मौजूदगी इसी ओर इशारा करती है। इसी प्रकार बंजारी चौक से शहर में आटो के प्रवेश के समय भी धन उगाही का कार्य धड़ल्ले से चलता है।

हवा में स्टैंड हटाने की घोषणा अवैध टैक्सी व टेम्पो स्टैंडों को हटाने के लिए तीन साल पूर्व तत्कालीन जिलाधिकारी ने घोषणा करते हुए एसडीओ सदर तथा एसडीपीओ सदर को कार्रवाई का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

स्टैंड से जाम की समस्या अवैध टैक्सी स्टैंडों से हर दिन जाम की समस्याएं पैदा होती हैं। हर समय लोग जाम से जूझने को विवश होते हैं। बावजूद इसके इन स्टैंडों का हटाने की कवायद कब तक होगी, इस प्रश्न का स्पष्ट जवाब देने से सदर एसडीओ व एसडीपीओ हिचकते नजर आ रहे हैं।