बाइक से अस्पताल पहुंचे गोपालगंज एसपी, कैदी वार्ड से लैब तक का देखा हाल; व्यवस्थाओं की खुली पोल

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। पुलिस लाइन में शनिवार की शाम परेड के बाद एक सार्जेंट की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया।

इसकी सूचना मिलते ही एसपी विनय तिवारी देर रात बाइक से सदर अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर न केवल सार्जेंट के स्वास्थ्य की जानकारी ली, बल्कि अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी औचक निरीक्षण किया।

आईसीयू में भर्ती मरीजों का जाना हाल

एसपी ने सबसे पहले आईसीयू का जायजा लिया और वहां भर्ती मरीजों के इलाज से संबंधित जानकारी चिकित्सकों से ली।

मरीजों के उपचार को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एसपी ने संबंधित डाक्टर को आवश्यक निर्देश दिए।

इसके बाद उन्होंने सिविल सर्जन से फोन पर बात कर अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। अत‍िर‍िक्‍त पंखे लगाने का द‍िया निर्देश इसके बाद एसपी ने इमरजेंसी वार्ड, कैदी वार्ड, लैब, एक्स-रे कक्ष और रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके स्वजन को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली।