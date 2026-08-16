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बाइक से अस्पताल पहुंचे गोपालगंज एसपी, कैदी वार्ड से लैब तक का देखा हाल; व्यवस्थाओं की खुली पोल

By Rajat Kumar Edited By: vyas Chandra
Updated: Sun, 16 Aug 2026 05:04 PM (IST)

एसपी विनय तिवारी देर रात बाइक से गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचे और आईसीयू में भर्ती सार्जेंट व अन्य मरीजों का हाल जाना। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया।

न‍िरीक्षण कर अस्‍पताल से बाहर न‍िकलते एसपी व‍िनय त‍िवारी।

न‍िरीक्षण कर अस्‍पताल से बाहर न‍िकलते एसपी व‍िनय त‍िवारी।

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। पुलिस लाइन में शनिवार की शाम परेड के बाद एक सार्जेंट की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया।

इसकी सूचना मिलते ही एसपी विनय तिवारी देर रात बाइक से सदर अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर न केवल सार्जेंट के स्वास्थ्य की जानकारी ली, बल्कि अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी औचक निरीक्षण किया।

आईसीयू में भर्ती मरीजों का जाना हाल 

एसपी ने सबसे पहले आईसीयू का जायजा लिया और वहां भर्ती मरीजों के इलाज से संबंधित जानकारी चिकित्सकों से ली।
मरीजों के उपचार को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एसपी ने संबंधित डाक्टर को आवश्यक निर्देश दिए।

इसके बाद उन्होंने सिविल सर्जन से फोन पर बात कर अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया।

अत‍िर‍िक्‍त पंखे लगाने का द‍िया निर्देश 

इसके बाद एसपी ने इमरजेंसी वार्ड, कैदी वार्ड, लैब, एक्स-रे कक्ष और रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके स्वजन को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली।

कैदी वार्ड और वेटिंग हाल के आसपास पर्याप्त पंखे नहीं लगे होने पर उन्होंने अस्पताल प्रबंधक को अतिरिक्त पंखे लगाने का निर्देश दिया।

एसपी के अचानक बाइक से अस्पताल पहुंचने और देर रात निरीक्षण करने से अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया।  अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने और मरीजों को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।