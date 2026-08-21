गोपालगंज में स्कूली बच्चों से भरी मिनी बस में ट्रक ने मारी टक्कर, सात छात्र और चालक घायल; सदर अस्पताल रेफर

संवाद सूत्र, उचकागांव (गोपालगंज)। गोपालगंज के उचकागांव थाना क्षेत्र में शुक्रवार को स्कूली बच्चों को घर लेकर जा रही मिनी बस को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा नवादा परसौनी गांव के समीप हुआ, जिसमें मिनी बस का चालक और करीब सात छात्र घायल हो गए।

स्कूल की छुट्टी होने के बाद चालक बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रहा था। नवादा परसौनी गांव में कुछ बच्चों को उतारने के बाद बस तीन मुहानी पुल की ओर बढ़ी ही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रहे खाली ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिनी बस के आगे के हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग घटनास्थल पर जुट गए।

घटना में बस चालक के साथ सात छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में सफी टोला निवासी 12 वर्षीय नंदनी कुमारी, 13 वर्षीय अभिराज कुमार और 13 वर्षीय अमृत राज समेत अन्य बच्चे शामिल हैं।

उचकागांव सीएचसी से सदर अस्पताल किया गया रेफर

घटना की सूचना मिलते ही उचकागांव पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्रों और बस चालक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। बस चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

हादसे के बाद ट्रक छोड़कर फरार हुआ चालक

टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मिनी बस और ट्रक को जब्त कर लिया है।

पुलिस अब फरार ट्रक चालक की पहचान और उसकी तलाश में जुटी है। हादसे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। घटनास्थल पर काफी देर तक लोगों की भीड़ लगी रही।

एसडीपीओ ने मौके पर पहुंचकर की जांच

हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से हादसे की स्थिति और अब तक की कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली।

पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हादसे के बाद घायल बच्चों के परिजनों में भी चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना के कारणों की जांच और जिम्मेदार चालक पर कार्रवाई की मांग की है।