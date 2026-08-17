गोपालगंज में ग्रामीण क्षेत्र की 104 सड़कों पर सफर बना ‘सजा’, कागजों तक सिमटी है अपग्रेडेशन की योजना
गोपालगंज के पांच प्रखंडों में 104 ग्रामीण सड़कें बरसात में जर्जर होकर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। गड्ढों और जलजमाव के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है, और सड़कों के उन्नयन की योजनाएं विभागीय प्रक्रिया में फंसी हैं।
HighLights
गोपालगंज के पांच प्रखंडों में 104 ग्रामीण सड़कें जर्जर।
बरसात में गड्ढों और जलजमाव से आवागमन मुश्किल।
सड़कों के उन्नयन की योजनाएं विभागीय प्रक्रिया में फंसी।
मिथिलेश तिवारी, गोपालगंज। जिले के पांच प्रखंडों में ग्रामीण सड़कों की बदहाल स्थिति ने बरसात में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भोरे, हथुआ, उचकागांव, फुलवरिया और विजयीपुर प्रखंडों की 104 ग्रामीण सड़कें जर्जर हैं।
वर्षा के बाद इन सड़कों पर जगह-जगह गड्ढों और जलजमाव के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों को रोजाना इसी बदहाल रास्ते से होकर बाजार, स्कूल, अस्पताल और प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचना पड़ रहा है। सड़कों के उन्नयन की योजनाएं लंबे समय से विभागीय प्रक्रिया में फंसी होने के कारण समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है।
बरसात में गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं सड़कें
वर्षा के दिनों में जर्जर सड़कों की स्थिति और खराब हो जाती है। सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है।
कई स्थानों पर सड़क की सतह पूरी तरह उखड़ चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि सामान्य दिनों में किसी तरह आवागमन हो जाता है, लेकिन लगातार वर्षा के बाद इन सड़कों पर चलना जोखिम भरा हो जाता है।
प्रमुख सड़कों की हालत खराब
जर्जर सड़कों में 9.820 किलोमीटर लंबी पंचफेड़ा-यूपी बार्डर वाया एकडंगा सड़क शामिल है। सात किलोमीटर लंबी सिंगहा-अटवां दुर्ग पथ की स्थिति भी खराब है। एनएच-80 इटवा-सबेयां मार्ग की 6.97 किलोमीटर सड़क और 6.01 किलोमीटर लंबी त्रिलोकपुर-बालाहाता सड़क भी उन्नयन की बाट जोह रही है।
इसके अलावा 7.80 किलोमीटर लंबी बथुआ-कल्याणपुर वाया दुलारपुर सड़क तथा बरई शिव मंदिर से छतू बथुआ मार्ग की 1.265 किलोमीटर सड़क भी जर्जर सूची में शामिल है।
कागजों से धरातल तक नहीं पहुंची योजना
सड़कों के उन्नयन को लेकर विभागीय स्तर पर योजनाएं तैयार की गई हैं, लेकिन लंबे समय से इन पर अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। उन्नयन की प्रक्रिया संचिकाओं में अटकी रहने के कारण ग्रामीणों को जर्जर सड़कों से ही आवागमन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत हो जाती तो परेशानी काफी कम हो सकती थी।
रोजमर्रा के आवागमन पर असर
जर्जर सड़कों का असर ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। स्कूली बच्चों, किसानों, मरीजों और बाजार जाने वाले लोगों को खराब रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है।
ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से जर्जर सड़कों के उन्नयन की प्रक्रिया में तेजी लाने और बरसात के बाद प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है।
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