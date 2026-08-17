गोपालगंज में ग्रामीण क्षेत्र की 104 सड़कों पर सफर बना ‘सजा’, कागजों तक सिमटी है अपग्रेडेशन की योजना

मिथिलेश तिवारी, गोपालगंज। जिले के पांच प्रखंडों में ग्रामीण सड़कों की बदहाल स्थिति ने बरसात में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भोरे, हथुआ, उचकागांव, फुलवरिया और विजयीपुर प्रखंडों की 104 ग्रामीण सड़कें जर्जर हैं।

वर्षा के बाद इन सड़कों पर जगह-जगह गड्ढों और जलजमाव के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों को रोजाना इसी बदहाल रास्ते से होकर बाजार, स्कूल, अस्पताल और प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचना पड़ रहा है। सड़कों के उन्नयन की योजनाएं लंबे समय से विभागीय प्रक्रिया में फंसी होने के कारण समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है।

बरसात में गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं सड़कें वर्षा के दिनों में जर्जर सड़कों की स्थिति और खराब हो जाती है। सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है।

कई स्थानों पर सड़क की सतह पूरी तरह उखड़ चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि सामान्य दिनों में किसी तरह आवागमन हो जाता है, लेकिन लगातार वर्षा के बाद इन सड़कों पर चलना जोखिम भरा हो जाता है। प्रमुख सड़कों की हालत खराब जर्जर सड़कों में 9.820 किलोमीटर लंबी पंचफेड़ा-यूपी बार्डर वाया एकडंगा सड़क शामिल है। सात किलोमीटर लंबी सिंगहा-अटवां दुर्ग पथ की स्थिति भी खराब है। एनएच-80 इटवा-सबेयां मार्ग की 6.97 किलोमीटर सड़क और 6.01 किलोमीटर लंबी त्रिलोकपुर-बालाहाता सड़क भी उन्नयन की बाट जोह रही है।