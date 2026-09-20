गोपालगंज में 379 करोड़ की सड़क योजनाओं की धीमी चाल, बाइपास से थावे मंदिर तक ये काम अब भी बाकी

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और प्रमुख शहरों को जाम से राहत दिलाने के लिए शुरू की गई चार बड़ी सड़क परियोजनाओं की रफ्तार धीमी है।

करीब 378.97 करोड़ रुपये की लागत वाली इन योजनाओं को वर्ष 2025 में प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। इनमें गोपालगंज, मीरगंज-सबेयां, कटेया-विजयीपुर-देवरिया बाइपास और थावे मंदिर संपर्क सह आंतरिक पथ शामिल हैं।

जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री स्तर से भी इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई थी। इसके बावजूद करीब डेढ़ साल बाद भी कई योजनाएं निर्माण की गति नहीं पकड़ सकी हैं।

कहीं भू-अर्जन की प्रक्रिया बाधा बनी है तो कहीं निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इससे इन परियोजनाओं का निर्धारित समय में पूरा होना चुनौती बना हुआ है।

12.60 किमी गोपालगंज बाइपास की रफ्तार सुस्त

शहर को जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से 12.60 किलोमीटर लंबे गोपालगंज बाइपास का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना के लिए 126.54 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

काम शुरू होने के बावजूद निर्माण की रफ्तार धीमी बनी हुई है। बाइपास पूरा होने से शहर के भीतर से गुजरने वाले वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है।

भू-अर्जन में अटका 3.18 किमी मीरगंज बाइपास

मीरगंज को जाम से राहत दिलाने वाली 3.18 किलोमीटर लंबी मीरगंज-सबेयां बाइपास परियोजना की राह में भू-अर्जन बड़ी बाधा बना हुआ है।

131.33 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के लिए अब तक भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। जमीन संबंधी प्रक्रिया लंबी खिंचने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। बाइपास बनने के बाद मीरगंज बाजार में वाहनों के दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।