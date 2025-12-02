हर दूसरे दिन सड़क हादसे में छिन रही जिंदगियां: गोपालगंज में 11 महीनों में 160 मौतें, 103 गंभीर रूप से घायल
गोपालगंज में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। इस साल जनवरी से नवंबर तक 160 लोगों की जान गई है और 103 घायल हुए हैं। जागरूकता अभियानों के बावजूद, अधूरे सड़क निर्माण और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण हादसे बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का निर्देश दिया है, लेकिन सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले में सड़क हादसों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यातायात नियमों को लेकर प्रशासन द्वारा बार-बार चेतावनी और जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा। आधे-अधूरे सड़क निर्माण, डिवाइडर की कमी, ओवरलोडिंग और नियमों की खुली धज्जियां उड़ाते वाहन सड़क हादसों को आम बना चुके हैं।
वर्ष 2025 में जनवरी से नवंबर तक के आंकड़े बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं, इस अवधि में गई 160 लोगों की जान, जबकि 103 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
कुल 208 दुर्घटनाओं ने साफ कर दिया है कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है।
