गोपालगंज में थाने में 36 घंटे तक कैद रहे 5 लोग, फिर पैसे की मांग का आरोप; SHO समेत 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। गोपालगंज में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। अवैध हिरासत में रखने और रिहाई के लिए पैसे मांगने के आरोप में एक पूर्व थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मियों और एक कथित बिचौलिए को गिरफ्तार किया गया है। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू की थी।

गोपालगंज एसपी विनय तिवारी के अनुसार, जांच में सामने आया कि 14 और 15 अगस्त को एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी समेत पांच लोगों को करीब 36 घंटे तक थाने के परिसर में कथित तौर पर रखा गया।

इस दौरान उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात सामने नहीं आई।

रिहाई के बदले पैसे मांगने का आरोप

जांच में यह भी आरोप सामने आया कि हिरासत में रखे गए लोगों की रिहाई के लिए पैसे की मांग की गई।

पुलिस के मुताबिक, कथित तौर पर रकम एक बिचौलिए के माध्यम से मांगी और ली गई। मामले में इसी कथित बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया गया है।

16 अगस्त को मिली शिकायत, दो दिन में जांच रिपोर्ट तैयार

एसपी को इस पूरे मामले की शिकायत 16 अगस्त को मिली थी। इसके बाद गोपालगंज डीएसपी मुख्यालय को आरोपों की जांच कर सत्यापन करने का निर्देश दिया गया।

डीएसपी ने 18 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ।

SHO पहले ही हटाए जा चुके थे, जांच के बाद तीनों पर गिरी गाज

पुलिस के मुताबिक, संबंधित थानाध्यक्ष को जांच शुरू होने से पहले ही पद से हटा दिया गया था।

जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

गिरफ्तारी के बाद अब आगे की कार्रवाई पर नजर

इस मामले में पूर्व SHO, पुलिस चौकीदार, पुलिस चालक और कथित बिचौलिए की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की जांच में सामने आए आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई है। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच पर सबकी नजर है।