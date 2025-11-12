क्लासिकल डांस के नाम पर कराते थे ‘गंदा काम’,पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की 8 नाबालिग लड़कियां मुक्त

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के बरौली थाना क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर पुलिस ने क्लासिकल डांस के नाम पर चल रहे अश्लील डांस व अनैतिक कार्यों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस व दिल्ली से आई महिला सुरक्षा टीम ने आर्केस्ट्रा स्थलों पर छापेमारी कर तीन संचालकों को गिरफ्तार किया तथा पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा गांव की रहने वाली आठ नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया।

पुलिस ने बताया कि ये लोग क्लासिकल डांस के नाम पर अश्लील कार्यक्रम कराते थे। सभी के खिलाफ बरौली थाना में प्राथमिकी की गई है। अश्लील डांस व अनैतिक कार्य करने का दवाब जानकारी के अनुसार, बरौली थाना क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर आर्केस्ट्रा में पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा से लड़कियों को क्लासिकल डांस के नाम पर बुलाने के बाद यहां उनसे अश्लील डांस व अनैतिक कार्य कराने का कार्य किया जा रहा था। ऐसे में इसकी सूचना मिलने के बाद दिल्ली से आई महिला सुरक्षा की टीम ने एसपी अवधेश दीक्षित को घटना की जानकारी दी।

वहीं बरौली थानाध्यक्ष अमिणा राणा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी व महिला सुरक्षा की टीम ने मोहनुपर गांव में छापेमारी करते हुए वहां नर्तकियों को रखने वाली पश्चिम बंगाल की सिलिगुड्डी जिले की भगवती नगर निवासी सुपला राय को गिरफ्तार किया गया।

पश्चिम बंगाल निवासी गिरफ्तार इनके कमरे में रह रही दो नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया। इसके साथ टीम ने बरौली थाना क्षेत्र के सिसई मोड़ के समीप छापेमारी करते हुए पश्चिम बंगाल की तीन नाबालिक लड़कियों को बरामद किया। साथ ही सिसई निवासी रेखा देवी को गिरफ्तार किया गया।

इसके अलावे पुलिस टीम ने सरफरा बाजार में छापेमारी करते हुए त्रिपुरा की रहने वाली तीन नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी जिले के मुक्ति नगर निवासी रंजना साह को गिरफ्तार कर लिया।

6 महीने पहले क्लासिकल डांस के नाम पर बुलाया पुलिस के पूछताछ के दौरान सभी बरामद की गई लड़कियों ने बताया कि इन्हें दलालों के द्वारा करीब छह माह पूर्व क्लासिकल डांस के नाम पर बुलाया गया था। यहां आने के बाद जबरन अश्लील गीतों पर डांस कराने के साथ ही अनैतिक कार्य भी कराए जाते थे। वहीं पुलिस गिरफ्तार की गई सभी आरोपितों से पूछताछ के बाद उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश कर दिया गया।