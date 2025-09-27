नौकरी के बहाने दामाद की हत्या: ससुराल वालों ने युवक को पीटकर जंगल में छोड़ा, अस्पताल में दम तोड़ा

गोपालगंज के मांझागढ़ में एक युवक को ससुराल वालों ने नौकरी का झांसा देकर बुलाया और उसकी बेरहमी से पिटाई की जिसके बाद उसकी मौत हो गई। युवक की शादी दो साल पहले हुई थी। ससुराल वालों ने उसे पुणे में नौकरी दिलाने का लालच दिया था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, मांझा (गोपालगंज)। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के गोविंदापुर गांव के युवक को उसके ससुराल वालों ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर बुलाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। उन्हें मृत समझ कर यूपी के जंगल में फेंक दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी ने गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए लखनऊ अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज की दौरान युवक की मौत हो गई। स्वजन ने ससुराल वालों पर बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

मांझागढ़ थाना क्षेत्र के गोविंदापुर गांव के जनक मांझी का पुत्र अक्षय राम 22 वर्षीय की शादी दो वर्ष पूर्व गोपालपुर थाना क्षेत्र सोन्हुला गांव के कपूरी मांझी की पुत्री गुड़िया देवी के साथ हुई थी। इसी बीच ससुराल वालों ने 14 सितंबर को अपने दामाद अक्षय राम को पूना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने घर गोपालपुर थाना क्षेत्र के सोन्हुला गांव बुला लिया। ससुराल में युवक लगभग चार-पांच दिनों तक ठहरा हुआ था।

युवक के स्वजन के अनुसार युवक की पत्नी गुड़िया देवी भी मायके चली गई। इसी बीच ससुराल वालों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर उसे मृत समझकर उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर के जंगल समीप रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया।

सूचना पाकर मौके पर पहुंची लखनऊ जीआरपी पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में उठाकर लखनऊ अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने में जुट गई है।

पति की मौत की सूचना पत्नी ने अपने स्वजन को दी युवक की मौत की सूचना उसकी पत्नी गुड़िया देवी ने फोन से ससुराल वालों को दी। सूचना मिलने के बाद युवक के स्वजन ने गोपालपुर थाना पहुंच कर युवक के संबंध में थाने में लिखित आवेदन दिया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई।

इसी दौरान स्वजन को किसी तरह बाराबंकी के अस्पताल में युवक का शव होने की सूचना मिली। इसके बाद बाराबंकी की पुलिस से स्वजन ने संपर्क किया। बाराबंकी की पुलिस की सहयोग से युवक का शव लखनऊ अस्पताल से पुलिस ने स्वजन को सौंप दिया।