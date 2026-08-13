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    नकाब में प्रेमी संग कोर्ट पहुंची युवती, तभी आ गए घरवाले! गोपालगंज में शादी से पहले सड़क पर मचा पूरा ड्रामा

    By Rajat Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 08:17 PM (IST)

    गोपालगंज में एक युवती अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंची, जहां उसके परिजनों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की। यह घटना निबंधन कार्यालय के बाहर ...और पढ़ें

    सड़क पर पिटाई से जुटी लोगों की भीड़

    सड़क पर पिटाई से जुटी लोगों की भीड़

    HighLights

    1. युवती प्रेमी संग कोर्ट मैरिज के लिए पहुंची थी।

    2. परिजनों ने निबंधन कार्यालय के बाहर मारपीट की।

    3. अलग-अलग धर्म के थे प्रेमी-प्रेमिका, पुलिस जांच में जुटी।

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। गोपालगंज शहर के कोर्ट परिसर स्थित निबंधन कार्यालय में गुरुवार को प्रेमी के साथ कोर्ट मैरेज करने पहुंची युवती के साथ उसके स्वजन ने कथित तौर पर मारपीट की। बताया गया कि युवती दूसरे धर्म के युवक से शादी करने के लिए वहां पहुंची थी। पहचान छिपाने के लिए उसने नकाब पहन रखा था।

    भनक लगते ही निबंधन कार्यालय पहुंचे स्वजन

    युवती के निबंधन कार्यालय पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद उसके स्वजन वहां पहुंच गए। आरोप है कि परिवार के लोगों ने युवती को जबरन कार्यालय के पास से बाहर निकाला। इसके बाद सड़क पर ही उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई।

    सड़क पर पिटाई से जुटी लोगों की भीड़

    युवती के साथ मारपीट होते देख आसपास के लोग मौके पर जुट गए। घटना के कारण कोर्ट परिसर के आसपास कुछ देर के लिए अफरातफरी की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद लोगों के बीच मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं।

    अलग-अलग धर्म के हैं प्रेमी-प्रेमिका

    बताया जाता है कि युवती मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। वहीं युवक सिवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महम्मदपुर गांव का निवासी बताया गया है।

    परिवार के सदस्यों के अनुसार, दोनों अलग-अलग धर्म से हैं और काफी समय से उनके बीच प्रेम संबंध था।

    शादी के लिए पहुंची थी निबंधन कार्यालय

    बताया गया कि युवती गुरुवार को युवक के साथ विवाह के लिए निबंधन कार्यालय पहुंची थी। इसी दौरान उसके स्वजन को इसकी जानकारी मिल गई।

    परिवार के लोग वहां पहुंचे और युवती को अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगे। इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन गई।

    पुलिस ने शुरू की मामले की जानकारी

    घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लेने में जुट गई। हालांकि देर शाम तक किसी पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत दिए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

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    शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई

    पुलिस के अनुसार, फिलहाल मामले में किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है।

    पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त होने पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।