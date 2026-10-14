गोपालगंज में 12 साल की संजना की मौत से सनसनी, दो दिन से थी लापता; पट्टीदार पर हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड की लछवार पंचायत स्थित खानपुर अजमत गांव में बुधवार की सुबह 12 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान संजना कुमारी के रूप में हुई है।

बताया जाता है कि वह पिछले दो दिनों से लापता थी। बुधवार की सुबह करीब तीन बजे एक व्यक्ति के घर के पास उसका शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

दो दिन से लापता थी संजना, तलाश के बाद भी नहीं चला पता जानकारी के अनुसार, संजना कुमारी दो दिन पहले बथान से अचानक लापता हो गई थी। उसके गायब होने के बाद स्वजन ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

परिवार के लोग उसकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच बुधवार की सुबह गांव में एक व्यक्ति के घर के पास किशोरी का शव मिलने की खबर फैल गई। सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

घर के पास शव मिलने से उठे सवाल, हत्या की आशंका किशोरी का शव मिलने के बाद घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है और अपने ही पट्टीदार पर आरोप लगाया है।

हालांकि, हत्या के कारणों और घटना में किसी की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मामले की वास्तविक स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

मौके पर पहुंची पुलिस और FSL टीम, जुटाए गए साक्ष्य घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए, ताकि घटना से जुड़े अहम तथ्यों का पता लगाया जा सके।