Gopalganj News: लूट की बाइक स्टार्ट नहीं हुई, गुस्से में अपराधियों ने युवक को मारी गोली; गाड़ी छोड़कर फरार

गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के एकडंगा नहर के समीप युवक की बाइक व मोबाइल लूटने की कोशिश की गई। बाइक स्टार्ट नहीं होने पर गुस्से में आकर अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। जांघ में गोली लगने के बाद युवक को घायल अवस्था में आसपास के लोगों के सहयोग से इलाज के लिए हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।

गोली लगने के बाद हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल से युवक किए गए रेफर। जागरण

संवाद सूत्र, मीरगंज (गोपालगंज)। मीरगंज थाना क्षेत्र के एकडंगा नहर के समीप युवक की बाइक व मोबाइल लूटने की कोशिश की गई। बाइक स्टार्ट नहीं होने पर गुस्से में आकर अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। जांघ में गोली लगने के बाद युवक को आसपास के लोगों के सहयोग से इलाज के लिए हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में चिकित्सक डॉ मुकेश ने आपरेशन कर युवक की जांघ में फंसी एक गोली निकाल दी। उन्होंने बताया कि युवक की स्थिति अब खतरे से बाहर है। जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के खामपार थाना क्षेत्र के खामपार गांव के निवासी कमलेश कुमार की रिश्तेदारी मीरगंज थाना क्षेत्र के एकडंगा में है। वे अपनी बाइक पर सवार होकर घर से अपने रिश्तेदार के यहां किसी कार्य से शुक्रवार को आ रहे थे। बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मारी गोली इसी क्रम में वे जैसे ही मीरगंज थाना क्षेत्र के एकडंगा गांव के समीप नहर पर पहुंचे, पूर्व से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उनकी बाइक व मोबाइल को लूटने का प्रयास किया। अपराधियों ने बाइक की चाबी छीन ली। इसके बाद बाइक को स्टार्ट करने का प्रयास करने लगे। काफी प्रयास के बाद जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो अपराधियों ने गुस्से में आकर कमलेश कुमार को गोली मार दी। बाइक छोड़कर फरार हुए अपराधी गोली युवक के जांघ में लग गई। इसके बाद युवक बाइक से नीचे गिर गए। लूट में विफल होने के बाद तीन की संख्या में रहे अपराधी अपनी बाइक से फरार हो गए। इस बीच आसपास के लोगों ने युवक को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ में भर्ती कराया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने युवक को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। उधर, हथुआ एसडीपीओ अनुराग कुमार ने बताया कि घटनास्थल सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र में है। घायल युवक का प्राथमिक इलाज हथुआ अनुमंडल अस्पताल में कराया गया है। यहां से युवक को गोपालगंज रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

