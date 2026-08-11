CM Samrat Choudhary Visit: हेलिपैड से मानिकपुर तक सुरक्षा का तगड़ा घेरा, तीन लेयर में तैनात होंगे जवान; चप्पे-चप्पे पर नजर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गोपालगंज दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। सदर प्रखंड के मानिकपुर गांव में निजी कार्यक्रम के ल ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गोपालगंज दौरे की सुरक्षा तैयारियां तेज।
हेलिपैड से मानिकपुर तक तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था।
भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री सदर प्रखंड के मानिकपुर गांव में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। कार्यक्रम निजी होने के बावजूद प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहता। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए तीन लेयर में पुलिस जवानों और पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी।
हेलिपैड से मानिकपुर तक सुरक्षा का घेरा
शहर के बिस्कोमान भवन परिसर में बनाए गए अस्थायी हेलिपैड से लेकर मानिकपुर गांव तक मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने वाले मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है।
करीब दो किलोमीटर लंबे इस रूट पर प्रमुख स्थानों को चिह्नित कर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों की निगरानी में सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
सड़क के दोनों किनारों पर होगी बैरिकेडिंग
एसपी विनय तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं।
हेलिपैड से कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले मार्ग पर भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। सड़क के दोनों किनारों पर बैरिकेडिंग का काम भी कराया जा रहा है।
तीन स्तर पर जवानों और अधिकारियों की तैनाती
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस पदाधिकारियों के साथ जवानों को अलग-अलग स्तर पर तैनात किया जाएगा। संवेदनशील स्थानों को पहले से चिह्नित कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने के दौरान सुरक्षा घेरे में किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी लगातार तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं।
ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण पर भी रहेगा फोकस
मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान यातायात व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए भी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। हेलिपैड से मानिकपुर तक आने-जाने वाले वाहनों और आम लोगों की आवाजाही को लेकर पुलिस विशेष सतर्कता बरतेगी।
काफिले के गुजरने के दौरान यातायात संचालन को व्यवस्थित रखने की तैयारी की जा रही है।
प्रशासनिक टीम लगातार ले रही तैयारियों का जायजा
प्रशासनिक अधिकारियों की टीम हेलिपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों का लगातार जायजा ले रही है।
बैरिकेडिंग, पुलिस बल की तैनाती और यातायात व्यवस्था से जुड़े कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों के बीच लगातार समन्वय बनाकर तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
काफिले के दौरान चप्पे-चप्पे पर निगरानी
मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं।
सुरक्षा व्यवस्था को तीन स्तरों में बांटकर रूट की निगरानी की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य मुख्यमंत्री के आगमन से लेकर कार्यक्रम स्थल से वापसी तक सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद रखना है।