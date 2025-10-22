Language
    Chhath Puja Security: छठ पूजा के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध, घाटों पर नाव परिचालन बंद, अफवाहों से बचने की अपील

    By Mithilesh Tiwari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:10 PM (IST)

    गोपालगंज में छठ पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिलाधिकारी ने सभी छठ घाटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। छठ पूजा के दौरान शाम और सुबह घाटों पर पटाखे फोड़ने पर रोक रहेगी। गंडक नदी के किनारे नावों का परिचालन भी बंद रहेगा। जिलाधिकारी ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है।

    छठ पूजा के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। महापर्व छठ को देखते हुए पूरे जिले में सुरक्षा प्रबंध कड़े करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत तमाम छठ घाट पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही अधिकारी भी छठ घाट व इसके रास्ते पर लगातार गश्त करेंगे। छठ पूजा के दिन शाम व सुबह के समय घाट पर पटाखा फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही गंडक नदी के किनारे मौजूद छठ घाटों के आसपास के इलाके में नाव का परिचालन पूर्ण रूप से बंद रहेगा।

    जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को हर पल पूरी तरह से मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने खतरनाक घाट के अलावा वैसे घाट जहां भीड़-भाड़ अधिक होती है वहां विशेष रूप से मुस्तैदी बरतने का निर्देश दिया है। 

    अलावा इसके प्रत्येक घाट पर पर्याप्त प्रकाश का प्रबंध करने का निर्देश दिया है। ताकि व्रत धारण करने वालों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। जिलाधिकारी तथा एसपी ने बीडीओ व सीओ के साथ ही थानाध्यक्ष को छठ का पर्व सौहार्द पूर्ण माहौल में मनाने को लेकर आवश्यक इंतजाम करने का निर्देश दिया। साथ ही किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना तत्काल नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

    अफवाह से बचने की अपील

    जिलाधिकारी ने आम लोगों से छठ पर्व को देखते हुए अफवाह से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व इस पर्व को लेकर अफवाह फैलाने का कार्य करते हैं। ऐसे तत्वों से आम लोग बचें तथा किसी भी अफवाह की सूचना प्रशासन को उपलब्ध करावें।

    आने-जाने के मार्ग पर रखें निगरानी

    जिलाधिकारी ने छठ घाट पर आने-जाने के मार्ग पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही घाट की ओर जाने के लिए बने विशेष तौर पर पतले निकास व प्रवेश द्वार पर नजर रखने को कहा है। ताकि आम लोगों को कोई समस्या नहीं हो। उन्होंने भीड़ भाड़ वाले घाटों पर ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से चलाने का निर्देश दिया है। ताकि घाट के आसपास जाम की समस्या पैदा नहीं हो।