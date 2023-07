गोपालगंज: बाइक सवार अधेड़ को बदमाशों ने मारी गोली; गोरखपुर रेफर, पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया

गोपालगंज में गोसाई टोला निवासी राजेश कुमार यादव बाइक पर सवार होकर किसी काम से जा रहे थे। इस बीच बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान दो गोली लगने के बाद बाइक सवार राजेश कुमार यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी बाइक सवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती।

गोपालगंज: बाइक सवार अधेड़ को बदमाशों ने मारी गोली; गोरखपुर रेफर

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। नगर थाना क्षेत्र के गोसाई टोला में गुरुवार के समीप बाइक सवार बदमाशों ने एक अधेड़ को गोली मार दी। गोली लगने के बाद जख्मी हालत में अधेड़ को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी हालत गंभीर देखकर चिकित्सक ने गोरखपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार, गोसाई टोला निवासी राजेश कुमार यादव बाइक पर सवार होकर किसी काम से जा रहे थे। इस बीच बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान दो गोली लगने के बाद बाइक सवार राजेश कुमार यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी बाइक सवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहां से बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। घायल राजेश राजद का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। वहीं, पुलिस मामले की जांच करते हुए तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में टीम छापेमारी अभियान चलाकर तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है।

Edited By: Yogesh Sahu