बिहार डीएलएड 2026: छात्रों को मिली राहत, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी; मेरिट लिस्ट पर भी आया अपडेट
डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में सफल अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण सत्र 2026-28 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
HighLights
डीएलएड नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त तक बढ़ी।
प्रशिक्षण सत्र 2026-28 के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है।
पहली चयन सूची 20 अगस्त को, नामांकन प्रक्रिया शुरू।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में सफल अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण सत्र 2026-28 में नामांकन को लेकर ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित थी।
15 और 16 अगस्त को अवकाश रहने के कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आवेदन के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया है। अब अभ्यर्थी 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प भर सकेंगे।
नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। समिति की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर पसंद के प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया जा सकेगा। संस्थान का विकल्प भरते समय अभ्यर्थियों को अपनी रैंक, स्कोर और उपलब्ध सीटों का ध्यान रखना होगा।
भरे गए संस्थानों की प्राथमिकता के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 20 अगस्त को प्रथम चयन सूची जारी होगी।
इसके आधार पर 20 से 24 अगस्त तक नामांकन लिया जाएगा। 21 से 24 अगस्त तक स्लाइड अप की प्रक्रिया चलेगी। प्रथम चरण में संस्थान आवंटित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को 27 अगस्त तक नए संस्थान का विकल्प देने का मौका मिलेगा।
20 अगस्त को जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट
29 अगस्त को द्वितीय चयन सूची जारी होगी। इसके आधार पर 29 अगस्त से एक सितंबर तक नामांकन होगा। दो सितंबर को प्रशिक्षण संस्थानों को पोर्टल पर सीट अपडेट करनी होगी।
पांच सितंबर को तृतीय चयन सूची जारी होगी और इसके आधार पर पांच से सात सितंबर तक नामांकन होगा। आठ सितंबर को संस्थानों द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट अपडेट की जाएगी।
350 से 500 रुपये है आवेदन शुल्क
ऑनलाइन आवेदन के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस, बीसी व ईबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 500 रुपये तथा एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 350 रुपये शुल्क देना होगा।
समिति ने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थानों की प्राथमिकता सावधानी से भरने और आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की जांच करने की सलाह दी है।