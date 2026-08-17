बिहार डीएलएड 2026: छात्रों को मिली राहत, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी; मेरिट लिस्ट पर भी आया अपडेट

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में सफल अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण सत्र 2026-28 में नामांकन को लेकर ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित थी।

15 और 16 अगस्त को अवकाश रहने के कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आवेदन के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय दिया है। अब अभ्यर्थी 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प भर सकेंगे।

नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। समिति की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर पसंद के प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया जा सकेगा। संस्थान का विकल्प भरते समय अभ्यर्थियों को अपनी रैंक, स्कोर और उपलब्ध सीटों का ध्यान रखना होगा।

भरे गए संस्थानों की प्राथमिकता के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 20 अगस्त को प्रथम चयन सूची जारी होगी। इसके आधार पर 20 से 24 अगस्त तक नामांकन लिया जाएगा। 21 से 24 अगस्त तक स्लाइड अप की प्रक्रिया चलेगी। प्रथम चरण में संस्थान आवंटित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को 27 अगस्त तक नए संस्थान का विकल्प देने का मौका मिलेगा।