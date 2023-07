भोरे थाना क्षेत्र के जोरावनपुर गांव में शनिवार को सास से नाराज होकर बहू ने सल्फास की गोली खा ली। बहू को अचेतावस्था में देखकर उन्हें इलाज के लिए रेफर किए जाने के बाद सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान बहू की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद स्वजन पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव लेकर घर के लिए रवाना हो गए।

Gopalganj News: सास से नाराज होकर बहू ने खाया सल्फास, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। भोरे थाना क्षेत्र के जोरावनपुर गांव में शनिवार को सास और बहू के बीच घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान सास से नाराज होकर बहू ने सल्फास की गोली खा ली। बहू को अचेतावस्था में देखकर उन्हें इलाज के लिए रेफर किए जाने के बाद सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान बहू की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद स्वजन पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव लेकर घर के लिए रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार, जोरावनपुर गांव निवासी क्यामुद्दिन मियां की पत्नी 28 वर्षीय अमीना खातून व उनकी सास के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान सास अपने कमरे में जाकर बैठ गई। सास व बहू के बीच हुए विवाद के बाद बहू ने नाराज होकर घर के रखी सल्फास की गोली खा ली। अमीना खातून को अचेतावस्था में देखकर पति क्यामुद्दिन मियां पत्नी को इलाज के लिए भोरे रेफरल अस्पताल में लेकर पहुंचे। यहां उनकी हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान की करीब दो घंटे के बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद स्वजन शव को आनन फानन में सदर अस्पताल से निकालकर अपने साथ लेकर घर के लिए रवाना हो गए। थानाध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने बताया कि इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है। सूचना मिलने के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Aditi Choudhary