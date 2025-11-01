Language
    Bihar Election: खराब मौसम ने रोका अमित शाह का हेलीकॉप्टर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को किया संबोधित

    By Niraj Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:14 PM (IST)

    गोपालगंज में एनडीए की चुनावी सभा में अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए भाजपा के विकास कार्यों को गिनाया। शाह ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार और गोपालगंज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और कई विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 

    अमित शाह ने वर्चुअली सभा को किया संबोधित। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के मिंज स्टेडियम में शनिवार को आयोजित एनडीए की चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता से सीधा संवाद कर माहौल को उत्साह से भर दिया।

    खराब मौसम और सुरक्षा कारणों के चलते उनका हेलीकॉप्टर गोपालगंज नहीं उतर सका, लेकिन इससे कार्यक्रम के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। सभास्थल पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ने लगी थी। बारिश के बावजूद हजारों लोग मैदान में डटे रहे।

    गृह मंत्री का वीडियो संदेश शुरू होते ही समर्थकों ने तालियों और नारों से स्वागत किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा विकास, सुशासन और स्थिरता की राजनीति करती है, जबकि विपक्ष अपराध, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है।

    उन्होंने कहा, साधु यादव के कारनामे किसी से छिपे नहीं हैं। बिहार की जनता उनके अतीत को भलीभांति जानती है। जिन दिनों बिहार में नरसंहारों का दौर चला, उन दिनों उन्होंने जो भूमिका निभाई, वह राज्य के इतिहास का काला अध्याय रहा।

    गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज वैश्विक मंच पर नई पहचान बना रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लागू की है, जिससे करोड़ों परिवारों को लाभ मिला रहा है।

    अमित शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार ने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ठोस काम किए हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा प्रत्याशी सुबास सिंह के साथ-साथ जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से एनडीए के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि विकास की गति निरंतर बनी रहे।

    उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत ही बिहार के उज्जवल भविष्य और स्थिर सरकार की गारंटी है। सभास्थल पर मौजूद भाजपा नेताओं ने गृह मंत्री के भाषण को बड़े एलईडी स्क्रीन पर लाइव प्रसारित किया। बारिश के बीच भी समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ।

    मोदी–शाह जिंदाबाद और भाजपा विजयी हो के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। स्थानीय नेताओं ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही गोपालगंज का दौरा करेंगे और अगली सभा की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जनता तक केंद्र सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने में पूरी ताकत से जुटे रहेंगे।

    अमित शाह बोले– गोपालगंज में विकास की नई गाथा लिख रही है एनडीए सरकार

    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोपालगंज की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बिहार और गोपालगंज के विकास को नई उंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

    अमित शाह ने कहा कि गोपालगंज जिले में विकास की गति पहले से कहीं तेज हुई है। उन्होंने बताया कि 2200 करोड़ रुपये की लागत से डुमरियाघाट से पटना तक एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य जारी है, जिससे उत्तर बिहार की सड़क संपर्क व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार होगा।

    इसके साथ ही 340 करोड़ रुपये की लागत से हथुआ में अत्याधुनिक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो क्षेत्र में रोजगार और औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि 263 करोड़ रुपये की लागत से गंडक नदी पर सत्तरघाट पुल का उद्घाटन हो चुका है, जबकि 200 करोड़ रुपये से एनएच-27 पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है।

    शाह ने बताया कि गोपालगंज के सवेयां एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान सेवा शुरू होने वाली है, जिससे जिले को नई पहचान मिलेगी। गृह मंत्री ने कहा कि 131 करोड़ रुपये से मीरगंज बाईपास रोड को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि छपरा से गोपालगंज खंड को फोरलेन बनाने का कार्य प्रगति पर है।

    साथ ही, थावे जंक्शन को आधुनिक स्वरूप देने की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। अमित शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि गोपालगंज की सभी सीटों पर भाजपा, जदयू और एनडीए के साथी दलों के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाइए।

    तीर और कमल निशान का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास को आगे बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने विकास के हर क्षेत्र में ठोस काम किया है, चाहे सड़क हो, शिक्षा हो या उद्योग। यह सरकार केवल वादे नहीं, बल्कि धरातल पर काम करने में विश्वास रखती है।

    सभास्थल पर भाजपा नेताओं और समर्थकों ने बड़े एलईडी स्क्रीन पर गृह मंत्री का संबोधन सुना। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग डटे रहे और मोदी–शाह जिंदाबाद के नारों से शहर का मिंज स्टेडियम गूंजता रहा।