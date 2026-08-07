पत्नी को मनाने निकला था गोपालगंज का युवक; रास्ते में जिंदगी भर का दर्द दे गया ट्रेन हादसा, दोनों पैर कटे

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। पत्नी को मनाने और उसे वापस घर लाने के लिए ससुराल जा रहे एक युवक के साथ शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया।

थावे जंक्शन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से युवक के दोनों पैर घुटने के पास से कट गए। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) रेफर कर दिया। घायल युवक की पहचान थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला गांव निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन के 30 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अजहरुद्दीन के रूप में हुई है।

यूपी जा रहा था पत्नी को लाने अजहरुद्दीन थावे मंदिर परिसर के आसपास फोटोग्राफी का काम करता है। घटना के बाद स्वजन में कोहराम मच गया। उसकी हालत देख परिवार के लोग सन्न रह गए। स्वजनों के अनुसार, किसी बात को लेकर नाराज पत्नी अपने मायके उत्तर प्रदेश के दुधही चली गई थी। उसे मनाने और वापस घर लाने के लिए अजहरुद्दीन शुक्रवार को दुधही जाने के लिए निकला था। इसी दौरान थावे जंक्शन के समीप वह ट्रेन की चपेट में आ गया।

गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर हादसे में उनके दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए और घुटने के पास से कट गए। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना जीआरपी को दी।