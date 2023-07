Bihar Crime: गोपालगंज में ट्रक से 800 कार्टन शराब जब्त, प्याज की बोरियों के बीच छिपाई गई थी; चालक गिरफ्तार

Bihar Crime गिरफ्तार ट्रक चालक हरियाणा के पानीपत जिले के चांदनी बाग थाना अंतर्गत दलवीर नगर का निवासी धर्मवीर सिंह बताया जाता है। टीम ने पूछताछ के बाद जब्त की गई शराब ट्रक और गिरफ्तार किए गए चालक को आगे की जांच के लिए कुचायकोट पुलिस को सौंप दिया। जब्त की गई शराब हरियाणा से लाई जा रही थी और इसे मुजफ्फरपुर पहुंचाना था।

उत्पाद विभाग ने ट्रक से 800 कार्टन शराब किया जब्त।

संवाद सूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज): कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर शुक्रवार की देर रात उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से करीब 800 कार्टन शराब जब्त की। समाचार लिखे जाने तक शराब की गिनती कुचायकोट थाने में की जा रही थी। जब्त की गई शराब प्याज के बोरों के बीच छुपा कर लाई जा रही थी। शराब हरियाणा से लाई जा रही थी इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया। जब्त की गई शराब हरियाणा से लाई जा रही थी और इसे मुजफ्फरपुर पहुंचाना था। उत्पाद विभाग ने इस कार्रवाई में जब्त की गई शराब, ट्रक और गिरफ्तार ट्रक चालक को आगे की जांच के लिए कुचायकोट थाने को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार, उत्पाद विभाग की एक टीम उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार की देर रात कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच कर रही थी। पुलिस ने चालक को पकड़ा इस क्रम में उत्तर प्रदेश के तरफ से आ रहे एक प्याज लदे ट्रक को रोककर टीम ने जब उसकी हैंड स्केनर से सघन तलाशी ली तो ट्रक में प्याज के बोरो के बीच छुपा कर रखी लगभग 800 कार्टन शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ट्रक चालक हरियाणा के पानीपत जिले के चांदनी बाग थाना अंतर्गत दलवीर नगर का निवासी धर्मवीर सिंह बताया जाता है। टीम ने पूछताछ के बाद जब्त की गई शराब ,ट्रक और गिरफ्तार किए गए चालक को आगे की जांच के लिए कुचायकोट पुलिस को सौंप दिया। समाचार लिखे जाने तक कुचायकोट थाने में शराब की गिनती की जा रही थी।

Edited By: Mohammad Sameer