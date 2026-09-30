संवाद सूत्र, उचकागांव (गोपालगंज)। उचकागांव थाना क्षेत्र के महैचा गांव के वार्ड नंबर 11 में आठ वर्षीय छात्र अंकित कुमार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई।

बुधवार की सुबह उसका शव गांव से होकर गुजरने वाली दाहा नदी के किनारे कब्रिस्तान के पास पानी लगे एक परती खेत से बरामद किया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

दूसरी कक्षा का छात्र था अंक‍ित

अंकित कुमार महैचा गांव के वार्ड नंबर 11 निवासी मोहर साह और सुमित्रा देवी का इकलौता बेटा था। वह कक्षा दो में पढ़ता था।

मंगलवार को गांव से निकले महावीरी अखाड़ा जुलूस को देखने के लिए वह घर से निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। स्वजन ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

बुधवार की सुबह ग्रामीणों को दाहा नदी के किनारे कब्रिस्तान के पास पानी लगे परती खेत में उसका शव मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना पर थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार झा और अपर थानाध्यक्ष टिंकू कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

गले पर चाकू के कई वार, जलकुंभी और ईंट से दबाया था शव

ग्रामीणों के अनुसार, अंकित के गले पर चाकू से कई वार किए गए थे। इसके बाद उसके शव को दाहा नदी से करीब 300 मीटर दूर एक किसान के पानी लगे परती खेत में जलकुंभी और ईंट से दबाकर छिपा दिया गया था।