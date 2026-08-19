जागरण संवाददाता, गोपालगंज। भोरे थाना क्षेत्र के लाला छापर बाजार स्थित आभूषण दुकान में लूटपाट, हत्या व एक चिकित्सक से रंगदारी मांगने के मामले में एक लाख रुपये के इनामी बदमाश मनिंद्र मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया है।

उसे पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने दिल्‍ली से पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार बदमाश कटेया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का निवासी बताया गया है।

पुलिस से मां ने लगाई गुहार

इस बीच मनिंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उसकी मां निर्मला देवी ने एक वीडियो जारी कर पुलिस से अपने बेटे को सुरक्षित लाकर और नियमानुसार कोर्ट में पेश करने की विनती की है।

वीडियो में उन्होंने पुलिस से अपील की है क‍ि उसके साथ क‍िसी तरह की अनहोनी न हो। गोपालगंज पुलिस से आग्रह क‍िया है क‍ि जो भी गलती हुई है, उसे सुरक्ष‍ित लाकर जज के सामने खड़ा करें। कई गंंभीर मामलों में आरोप‍ित है मन‍िंंद्र पुलिस के अनुसार, मनिंद्र मिश्रा के खिलाफ जिले में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भोरे थाना क्षेत्र के लाला छापर बाजार में आभूषण दुकान में हुई लूटपाट के दौरान हत्या की घटना के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।