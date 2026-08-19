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एक लाख का इनामी मनिंद्र मिश्रा द‍िल्‍ली में गिरफ्तार, मां ने वीडियो जारी कर पुल‍िस से लगाई गुहार

By Rajat Kumar Edited By: vyas Chandra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 10:31 AM (IST)

एक लाख रुपये के इनामी बदमाश मनिंद्र मिश्रा को गोपालगंज में लूटपाट, हत्या और रंगदारी के मामलों में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उसकी मां ने पुलिस से बेटे को सुरक्षित कोर्ट में पेश करने की गुहार लगाई है।

दिल्‍ली से ग‍िरफ्तार मनिंद्र म‍िश्रा और उसकी मां निर्मला देवी। फाइल

दिल्‍ली से ग‍िरफ्तार मनिंद्र म‍िश्रा और उसकी मां निर्मला देवी। फाइल

HighLights

  1. एक लाख के इनामी मनिंद्र मिश्रा दिल्ली से गिरफ्तार।

  2. लूटपाट, हत्या व चिकित्सक से रंगदारी के मामलों में वांछित।

  3. मां ने पुलिस से बेटे की सुरक्षित कोर्ट पेशी की गुहार।

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। भोरे थाना क्षेत्र के लाला छापर बाजार स्थित आभूषण दुकान में लूटपाट, हत्या व एक चिकित्सक से रंगदारी मांगने के मामले में एक लाख रुपये के इनामी बदमाश मनिंद्र मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया है। 

उसे पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने दिल्‍ली से पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार बदमाश कटेया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का निवासी बताया गया है।

पुलिस से मां ने लगाई गुहार 

इस बीच मनिंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उसकी मां निर्मला देवी ने एक वीडियो जारी कर पुलिस से अपने बेटे को सुरक्षित लाकर और नियमानुसार कोर्ट में पेश करने की विनती की है।

वीडियो में उन्होंने पुलिस से अपील की है क‍ि उसके साथ क‍िसी तरह की अनहोनी न हो। गोपालगंज पुलिस से आग्रह क‍िया है क‍ि जो भी गलती हुई है, उसे सुरक्ष‍ित लाकर जज के सामने खड़ा करें।

कई गंंभीर मामलों में आरोप‍ित है मन‍िंंद्र 

पुलिस के अनुसार, मनिंद्र मिश्रा के खिलाफ जिले में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भोरे थाना क्षेत्र के लाला छापर बाजार में आभूषण दुकान में हुई लूटपाट के दौरान हत्या की घटना के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

इसके अलावा एक चिकित्सक से रंगदारी मांगने के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। लगातार फरार रहने के कारण पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।

गिरफ्तारी की पुष्टि एसपी विनय तिवारी ने की है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य घटनाओं में संलिप्तता की जानकारी जुटा रही है। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।