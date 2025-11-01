गांव-गांव रंगोली-मेंहदी से वोट का संदेश, जीविका दीदियां संभाल रहीं मतदाता जागरूकता की कमान
गया जिले में विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान तेज हो गया है। जीविका दीदियों ने स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोली, मेहंदी और रैलियों के माध्यम से मतदान का संदेश दिया। उन्होंने घर-घर जाकर लोगों को 11 नवंबर को मतदान करने के लिए प्रेरित किया और निष्पक्ष मतदान का महत्व समझाया। इस अभियान का उद्देश्य लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
जागरण संवाददाता, गयाजी। विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर जिले में मतदाता जागरूकता की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जीविका की दीदियों और कर्मियों ने स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया।
इस अभियान में सामुदायिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। दीदियों ने गांव-गांव जाकर लोगों को मतदान के महत्व से अवगत कराया और 11 नवंबर को मतदान करने की अपील की।
मतदान करने का संदेश
जिले के गया टाउन, बोधगया, वजीरगंज, आमस, गुरुआ, बेलागंज, डुमरिया, शेरघाटी, इमामगंज, टिकारी, नीमचक बथानी, अतरी, बाराचट्टी और मोहरा सहित सभी प्रखंडों में रंगोली, मेंहदी, रैली, शपथ ग्रहण और उन्मुखीकरण सत्र का आयोजन किया गया। दीदियों ने नारे लगाते हुए मतदाताओं को निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया।
अभियान के दौरान जीविका दीदियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया। महिलाओं और युवाओं को लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।
रंगोली और मेहंदी के माध्यम से मतदान करने का संदेश
जीविका के सभी संकुल स्तरीय महिला संघों, टीएलसी और सीएमटीसी के सदस्यों ने जन जागरूकता को जन आंदोलन का रूप दिया। कार्यक्रमों में आकर्षक रंगोली और मेहंदी के माध्यम से मतदान करने के संदेश दिए गए।
बोधगया में आयोजित कार्यक्रम में जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक आचार्य मम्मट ने कहा कि हर वोट लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। सभी नागरिकों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
इसी क्रम में जिला स्तरीय प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार, समोद कुमार प्रणव, राकेश कुमार सिंह, राकेश कुमार, गौतम कुमार, ब्रजेश कुमार, विनय कुमार, जय राम सिंह, संभु कुमार सहित सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई।
इस अभियान ने पूरे जिले में लोकतांत्रिक चेतना का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। 11 नवंबर को मतदान में रिकॉर्ड भागीदारी के लिए गया जिला तैयार है।
