सरकारी स्कूल में बार बालाओं का डांस, वायरल वीडियो से शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

संवादसूत्र फतेहपुर (गया)। टनकुप्पा प्रखंड के मध्य विद्यालय भदान में आयोजित एक अनुचित कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल परिसर में रविवार रात कथित अश्लील गीतों पर बार बालाएं डांस कर रही हैं और बड़ी संख्या में लोग इसे देख रहे हैं। यह कार्यक्रम बारात के स्वागत के दौरान आयोजित आर्केस्ट्रा का बताया जा रहा है। जागरण वायरल वीडियो की पुष्टी नहीं कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शादी समारोह के समय बारात को सरकारी स्कूलों में ठहराना आम बात है। लेकिन शिक्षण स्थल पर रातभर अशोभनीय नृत्य का आयोजन होना स्थानीय लोगों और अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन गया है।

वीडियो में स्कूल भवन, सरस्वती मंदिर और परिसर के भीतर बने हिस्सों के सामने मंच तैयार कर नृत्य कार्यक्रम चलाते स्पष्ट देखा जा सकता है। इससे सरकारी स्कूलों में सुरक्षा ব্যবস্থা और निगरानी की कमी उजागर होती है।

घटना सामने आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मुरारी गुप्ता ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी विद्यालय परिसर में ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जा सकती। मामले की तत्काल जांच के आदेश दिए जा रहे हैं और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो. नौशाद ने अपनी तरफ से किसी भी अनुमति से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि रविवार को स्कूल बंद था और उन्हें न तो बारात ठहराने की जानकारी थी, न ही किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की।