'हिम्मत जुटाइए, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी', CM नीतीश को संतोष सुमन की सलाह; तेजस्वी को कहा जंगलराज का युवराज

बिहार के पूर्व मंत्री संतोष मांझी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो उप मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त करें। संतोष मांझी ने पूर्व की घटना को याद कराते हुए नीतीश कुमार से कहा कि जीतन राम मांझी को उनकी सरकार में मंत्री बनाया गया था लेकिन उनपर एक आरोप था। एक घंटे के बाद जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

CM नीतीश को संतोष सुमन मांझी ने दी सलाह; तेजस्वी को कहा जंगलराज का युवराज

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, गया। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन (मांझी) नीतीश सरकार से नाता तोड़ने के बाद आक्रामक मूड में हैं। जमीन घोटोला में तेजस्वी यादव पर सीबीआइ चार्जशीट के बाद संतोष मांझी ने सीएम नीतीश से उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटाने की मांग की है। गया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संतोष मांझी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो तेजस्वी को डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त करें। संतोष मांझी ने पूर्व की घटना को याद कराते हुए नीतीश कुमार से कहा कि जीतन राम मांझी को उनकी सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन उनपर एक आरोप था। एक घंटे के बाद जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। जंगलराज के युवराज से सीएम नीतीश ने की दोस्ती संतोष मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जंगलराज के युवराज से दोस्ती कर ली है। उनपर लगातार सीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने भाजपा की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के बयान का समर्थन किया और कहा कि तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। जीतन राम मांझी के बेटे ने कहा कि नीतीश कुमार घोटालेबाजों के साथ हो गए हैं। हालांकि, उनकी छवि स्वच्छ नेता की है। नीतीश कुमार को दिखाना होगा कि आज भी भ्रष्टाचार को लेकर उनका स्टैंड नहीं बदला है। नहीं तो बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वाई प्लस सुरक्षा मिलने पर जताया आभार वहीं, केंद्र सरकार से वाई प्लस सुरक्षा मिलने पर संतोष कुमार मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

Edited By: Aditi Choudhary