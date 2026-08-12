गया का संडेश्वर धाम: जमीन से 15 फीट नीचे विराजमान हैं कामना लिंग, दूर-दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु

जिला मुख्यालय गया से करीब 40 किलोमीटर पूरब तथा फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय से करीब चार किलोमीटर पूरब-दक्षिण दिशा में पवित्र ढाढ़र नदी के तट पर स्थित संडेश्वर धाम मंदिर प्राचीन आस्था का प्रमुख केंद्र है।

मंदिर परिसर की सुंदर वादियां और शांत वातावरण श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। यहां वर्षभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है।

सावन माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे महीने श्रद्धा और आस्था के साथ बाबा संडेश्वर नाथ का जलाभिषेक करते हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों के अलावा दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए यहां पहुंचते हैं।

मंदिर का इतिहास

संडेश्वर धाम मंदिर का वर्णन शिव पुराण और सोरठी विरजाभार पुस्तक में मिलने की बात कही जाती है। मंदिर की प्राचीनता मध्यकाल से पूर्व की मानी जाती है।

मगध क्षेत्र में यह प्रमुख धार्मिक स्थल कामना शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि काले पत्थर में भगवान शिव कामना रूप में विराजमान हैं।

श्रद्धालु बाबा संडेश्वर नाथ की पूजा-अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों की मनवांछित मनोकामना पूर्ण होती है।

मंदिर की विशेषता

संडेश्वर धाम की सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थापित काले पत्थर का प्राचीन शिवलिंग है। जमीन की सतह से करीब 15 फीट नीचे बाबा संडेश्वर नाथ विराजमान हैं।

कामना लिंग के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण यहां श्रद्धालुओं की विशेष आस्था है। भक्त पूरे वर्ष बाबा के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं। सावन, महाशिवरात्रि सहित अन्य विशेष अवसरों पर यहां श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है।