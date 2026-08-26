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नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस का बदला मार्ग: 4 और 11 अक्टूबर को गया के रास्ते जाएगी ट्रेन

By Subhash Kumar Edited By: Radha Krishna
Updated: Wed, 26 Aug 2026 08:25 PM (IST)

चक्रधरपुर मंडल में नान इंटरलाकिंग कार्य के कारण नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस (20818) का मार्ग 4 और 11 अक्टूबर 2026 को बदला जाएगा। यह ट्रेन गोमोह-आद्रा-मेदिनीपुर-हिजली-भद्रक-कटक के रास्ते भुवनेश्वर पहुंचेगी; यात्रियों को यात्रा से पहले स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।

राजधानी एक्सप्रेस

राजधानी एक्सप्रेस

HighLights

  1. राजधानी एक्सप्रेस का मार्ग 4 और 11 अक्टूबर को बदला।

  2. चक्रधरपुर मंडल में नान इंटरलाकिंग कार्य है कारण।

  3. यात्रियों को यात्रा से पहले स्थिति जांचने की सलाह।

जागरण संवाददाता, गयाजी। चक्रधरपुर मंडल में नान इंटरलाकिंग (एनआई) कार्य के कारण नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। गाड़ी संख्या 20818 का मार्ग 4 और 11 अक्टूबर 2026 को परिवर्तित रहेगा। इन दोनों तारीखों पर ट्रेन अपने नियमित मार्ग के बजाय बदले हुए रूट से भुवनेश्वर जाएगी।

गोमोह से बदलेगा ट्रेन का रास्ता

रेलवे के अनुसार एनआई कार्य के चलते राजधानी एक्सप्रेस गोमोह-आद्रा-मेदिनीपुर-हिजली-भद्रक-कटक के रास्ते भुवनेश्वर पहुंचेगी।

ट्रेन के प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि मार्ग बदलने से यात्रा के समय में अंतर आ सकता है।

गया के यात्रियों को पहले करनी होगी तैयारी

नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस गया क्षेत्र के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण ट्रेन है। मार्ग परिवर्तन वाले दिनों में यात्रियों को ट्रेन का समय और परिचालन स्थिति पहले से जांच लेने की सलाह दी गई है। इससे स्टेशन पर पहुंचने को लेकर किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा।

रेलवे ने जारी की यात्रियों के लिए एडवाइजरी

वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह वरीय जनसंपर्क अधिकारी मनीष सौरभ ने बताया कि चक्रधरपुर मंडल में चल रहे एनआई कार्य के कारण यह अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अधिकृत रेलवे माध्यम से ट्रेन की स्थिति की पुष्टि करने की अपील की है।

4 और 11 अक्टूबर को लागू रहेगा बदलाव

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था केवल 4 और 11 अक्टूबर 2026 को लागू होगी। इन तारीखों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बदले हुए मार्ग को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी।

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