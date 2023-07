Patna Lathicharge: रघुवर दास ने लाठीचार्ज को बताया साजिश, नीतीश-तेजस्वी पर लगाए आरोप; न्यायिक जांच की मांग की

रघुवर दास 200 कार्यकर्ताओं से पार्टी कार्यालय में मुलाकात घटना की वस्तु स्थिति से अवगत हुए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी के इशारे में पटना की पुलिस ने डाकबंगला से जुलूस का रूट बदल दिया। जब जुलूस संकीर्ण रास्ता से गुजरा। उसके बाद लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े गए। उन्होंने कहा कि अगर इस साजिश में नीतीश सरकार नहीं तो मामले की न्यायिक जांच कराए।

पटना लाठीचार्ज पर नीतीश सरकार कराए न्यायिक जांच: रघुवर दास

जागरण संवाददाता, गया: झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास शनिवार की देर शाम गया पहुंचे। पूर्व सीएम पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर नीतीश सरकार द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस की घटना की जांच करने के लिए केंद्रीय कमेटी के निदेश पर जांच करने के लिए पहुंचे थे। सोची-समझी साजिश के तहत हुई घटना वहां से जांच के बाद गया शहर के बाटा मोड़ पर सामाजिक कार्यकर्ता संजू साव के आवास पहुंचे। जहां पूर्व सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं चल रही बल्कि स्वार्थी गठबंधन की सरकार चल रही है। पटना में हुई घटना स्वार्थी गठबंधन की सोची-समझी साजिश के तहत हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम में भाजपा के एक हजार कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। इसमें सांसद, विधायक, विधायक एवं पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं। 300 कार्यकर्ता अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती है। उन्होंने बताया कि घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात पूरी जानकारी ली है। नीतीश तेजस्वी पर लगाए आरोप रघुवर दास 200 कार्यकर्ताओं से पार्टी कार्यालय में मुलाकात घटना की वस्तु स्थिति से अवगत हुए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी के इशारे में पटना की पुलिस ने डाकबंगला से जुलूस का रूट बदल दिया। जब जुलूस संकीर्ण रास्ता से गुजरा। उसके बाद लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े गए। उन्होंने कहा कि अगर इस साजिश में नीतीश सरकार नहीं हैं, तो इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करा लें। नीतीश सरकार के निशाना साधते हुए कहा कि जेपी के अनुयायी से बिहार का कल्याण नहीं होगा। भाजपा के जिस कार्यकर्ता ने शहादत दी है कि वह बेकार नहीं जाएगा। पटना की घटना की जांच रिपोर्ट केंद्रीय कमेटी को सौंपेंगे।

