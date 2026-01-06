संवाद सूत्र, गुरारु (गया)। Amas-Darbhanga Expressway: गया जिले के गुरारु प्रखंड के लिए बड़ी सौगात के रूप में आमस से दरभंगा तक निर्माणाधीन फोरलेन एक्सप्रेस-वे एनएच-119डी जल्द तैयार होने की कगार पर है।

भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा यह महत्वाकांक्षी एक्सप्रेस-वे इस वर्ष के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है। पहले इसके निर्माण का लक्ष्य मार्च 2026 निर्धारित किया गया था।

कार्य की गति को देखते हुए इसे समय से पहले पूरा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। एक्सप्रेस-वे के निर्माण से गुरारु प्रखंड बिहार की राजधानी पटना से सीधे जुड़ जाएगा।

पटना का सफर हो जाएगा आसान

यह मार्ग पटना के रामनगर बेल्दारीचक, पटना रिंग रोड, जट डुमरी, कच्ची दरगाह और पटना सिटी से होकर अथवा इनके निकट से गुजरते हुए आवागमन को बेहद आसान बना देगा।

इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि व्यापार, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। गुरारु प्रखंड में एक्सप्रेस-वे से जुड़ाव के लिए दो प्रमुख स्थानों पर प्रवेश एवं निकास की सुविधा विकसित की जा रही है।

पहला स्थान मथुरापुर के रानीबाजार के समीप मथुरापुर-गुरारु स्टेट हाईवे-69 पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास होगा। दूसरा प्रवेश तथा निकास बिंदु गुरारु बाजार के समीप आजाद विगहा गांव के पास गया-रफीगंज सड़क तथा गुरारु-परैया रेल लाइन पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निकट प्रस्तावित है।